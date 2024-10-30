Путин снова использует ядерную риторику, чтобы ослабить помощь Украине, – ISW

Глава Кремля Владимир Путин в очередной раз попытался использовать ядерную риторику, как рычаг влияния на Запад. В частности, таким образом он хочет ослабить помощь Украине от западных партнеров.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Там отметили, что учения по ядерному сдерживанию проводят в России ежегодно.

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Как Путин попытался пригрозить Западу

Аналитики сообщают, что 29 октября Путин присоединился к видеоконференции во время российских военных учений. В рамках этих учений стратегические силы сдерживания осуществили запуск:

межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования "Ярс";

баллистические ракеты подводного базирования "Синева" и "Булава";

крылатые ракеты воздушного базирования.

В ходе мероприятия Путин заявил, что российская ядерная триада продолжает обеспечивать суверенитет и безопасность страны и поддерживать баланс сил в мире.

Кроме того, российский диктатор подчеркнул, что Россия нуждается в современных силах сдерживания из-за "роста геополитической напряженности" и "появления новых угроз".

Путин также заявил, что ракетные войска стратегического назначения получают новые стационарные и мобильные ракетные комплексы, которые, по его словам, имеют повышенную точность, сокращенное время запуска и расширенные возможности.

На что хочет повлиять Путин своими заявлениями

Аналитики отметили, что Россия уже проводила подобные учения по ядерному сдерживанию с использованием тех же систем в октябре 2022 и 2023 годов.

Таким образом, российский диктатор снова воспользовался ежегодными учениями для проведения информационных операций с ядерными угрозами, которыми глава Кремля хочет повлиять на принятие западных решений.

"ISW продолжает считать, что Путин и другие высокопоставленные чиновники пытаются использовать ядерную риторику и регулярные военные учения как форму рефлексивного контроля в попытке заставить западных лиц, которые принимают решения, сдержать себя и сдержать свою поддержку Украины", – резюмировали аналитики.