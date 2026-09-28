"Запугать не удастся": Путин в очередной раз заявил, что победа "будет за Россией"

Владимир Путин провел встречу с лидерами парламентских партий по итогам "выборов" в Госдуму и выразил уверенность в неизбежности победы России. Диктатор заявил, что результаты голосования продемонстрировали уважение россиян к участникам войны против Украины, которые теперь займут выборные должности.

Подробности со слов диктатора сообщают российские СМИ.

Какие заявления сделал Путин?

Во время встречи с лидерами политических фракций глава Кремля назвал избирательную кампанию масштабной и определяющей для России. Он утверждает, что очереди на избирательных участках якобы продемонстрировали стойкость российского общества.

"Когда посмотрел на экраны телевизоров, на очереди на избирательных участках, то еще раз убедился, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало ясно, что запугать таких людей не удастся, а победить таких людей и такую страну невозможно. А потому победа, безусловно, будет за нами", – выдал очередное абсурдное заявление Путин.

Кроме того, российский диктатор подчеркнул, что парламентские силы внесли свой вклад в укрепление суверенитета страны.

Он также обратил особое внимание на роль ветеранов так называемой "специальной военной операции" в будущей работе государственных органов.

Выборы подтвердили уважение россиян к бойцам СВО. Ветераны СВО точно будут верно служить Родине на должностях, занятых в результате выборов,

– добавил глава Кремля.

Десятки оккупантов в составе новой Госдумы

Как уже сообщалось на нашем сайте, по итогам избирательного процесса в новый состав Госдумы России войдут не менее 49 участников полномасштабного вторжения в Украину.

Голосование сопровождалось полным подавлением инакомыслия, запретом деятельности единственной антивоенной партии "Яблоко" и проведением незаконных выборов на временно оккупированных украинских территориях.

Ранее мы сообщали, что Путин пытался использовать эти псевдовыборы для публичного оправдания продолжения агрессии. Диктатор цинично посвятил голосование российским оккупантам и в очередной раз повторил заявления об обязательном достижении всех военных целей.