Как сообщает пропагандистское российское СМИ ТАСС, Владимир Путин обратился к своим военным. Российский диктатор цинично заявил, что недавно голосование на выборах в Госдуму прошло именно в пользу оккупантов.

Что наговорил диктатор

Глава Кремля продолжает лгать своим гражданам об успехах на фронте. Он заверил своих солдат, что россияне якобы верят в их "победу".

Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках "специальной военной операции", будут достигнуты,

– сказал российский лидер.

К тому же Путин обвинил Украину в якобы попытках сорвать выборы.

Нам пытались помешать, сорвать эти выборы, почему свидетельствуют постоянные попытки прорвать ПВО Москвы и в других регионах,

– заявил диктатор.

В то же время, по его словам, очереди на избирательных участках якобы свидетельствуют о том, что запугать Россию невозможно.

Напомним, Владимир Путин активно призывал граждан участвовать в псевдовыборах. Тогда он выступил с рядом циничных заявлений, назвав явку на голосование общим вкладом в "победу" России.