Путин стал параноиком, – историк предположил, возможна ли революция в России

Россия напоминает концлагерь. Даже невинные комментарии россиян в соцсетях о текущей обстановке сегодня могут расцениваться как преступление и влечь за собой преследование и лишение свободы. По этой причине массовые протесты среди российских граждан маловероятны, но исключать их не стоит.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, добавив, что для массовых беспорядков в стране должна существовать соответствующая структура, организации, лидеры таких процессов, чего пока в России нет.

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Важное условие для распада России

Российский диктатор за время своего правления постарался создать именно такую обстановку внутри России, чтобы сделать протесты там невозможными, ведь он боится любых их проявлений. Доктор исторических наук напомнил, что в первые дни российско-украинской войны россияне выходили на протесты, однако они не принесли результата. Он уточнил, что сопротивление должно происходить в столице, а бунты в Сибири или на Кавказе не принесут эффекта для распада России.

Россия — это империя, а империи распадаются не с окраин, а из центра. Должен произойти крупный политический кризис и борьба в центре. Возможно, появится некая группа заговорщиков или недовольных, которая попытается свергнуть Путина с власти, изолировать его,

– предположил Грицак.

Профессор не исключает, что сопротивление в России может начаться, если эти недовольные лица увидят, что для них существует угроза не столько из-за Путина, сколько из-за продолжения войны, которую ведет Россия против Украины. Сегодня это уже имеет ощутимые последствия и для самой Москвы, куда прилетают украинские дроны.

Сейчас Украина при поддержке Запада, по словам Грицака, хочет довести Россию до того состояния, когда российская элита осознает, что дальше продолжать боевые действия опасно, тем самым спровоцировав политический кризис в центре России.

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В России идет волна арестов

Доктор исторических наук отметил, что в последние месяцы по указанию Путина проводятся аресты и даже устранение его бывших соратников, олигархов. Среди них — приближенные к Шойгу, бывшему министру обороны России. Грицак подчеркнул, что у элиты возникает ощущение, что сейчас никто не защищен и любой может стать объектом репрессий.

"Это именно то, что происходило в последние годы жизни Сталина. Он был очень подозрительным. В его окружении все боялись, что он может подвергнуть репрессиям и их. Вот это сейчас и происходит. Сознательно ли Путин это делает или нет, раздражен он или действительно страдает паранойей, но мы видим, что все больше людей, которые были его сторонниками, лояльными, становятся объектом преследований со стороны ФСБ", – озвучил Грицак.

По словам профессора, у представителей российской элиты возникает ощущение, что над ними нависла опасность, что их могут арестовать или ликвидировать. Именно это является для них угрозой, гораздо меньше они переживают из-за санкций или запрета на поездки в Европу.

Путин стал параноиком. Он боится, поэтому принимает особые меры. Чем он отличается от других автократов или тоталитарных лидеров, например, Сталина? Путин — профессиональный КГБ-шник. Это очень важно понимать. Система безопасности, которую он строит вокруг себя, гораздо более высокого уровня, чем могла бы быть у кого-либо,

– пояснил Грицак.

Глава Кремля создал мощную систему, при которой, как подытожил профессор, даже если кто-то из его окружения захотел бы устранить его, это будет очень трудно осуществить. В этом, по его словам, заключается "сила" Путина как авторитарного правителя. Он очень заботится о своей безопасности, и уровень его защищенности сегодня в России чрезвычайно высок.