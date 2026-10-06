Грандиозная перестройка на фоне атак дронов: Путин расширяет секретную резиденцию в Сочи

В российском Сочи началась масштабная перестройка официальной резиденции Владимира Путина "Бочаров Ручей": старые здания были полностью снесены, а на их месте построен гораздо более крупный комплекс с повышенным уровнем безопасности.

Несмотря на то, что российский диктатор практически перестал посещать побережье Черного моря из-за угрозы со стороны украинских беспилотников, Федеральная служба охраны России расширила охранную зону вокруг объекта до более чем трех квадратных километров. Об этом говорится в расследовании издания BBC.

Как проходит строительство резиденции?

Журналисты выявили факты секретного строительства благодаря спутниковым снимкам, материалам судебных исков между подрядчиками и многочисленным объявлениям о наборе рабочих в социальных сетях.



Резиденция в 2023 году / BBC

Снос первоначальных построек начался в 2024 году без каких-либо официальных объявлений. Уже осенью 2026 года на месте выкопанного котлована появились крыши новых больших зданий, площадь которых значительно превышает прежний комплекс.



Резиденция в 2026 году / BBC

Секретный госконтракт и подрядчики из аннексированного Крыма

Документальное подтверждение работ журналисты нашли в решениях арбитражных судов по спорам между субподрядчиками. В одном из исков фигурировал номер оборонного государственного контракта, код которого указывает на заказ Федеральной службы охраны со сроком выполнения с 2023 по 2027 год.

Генеральным подрядчиком строительства выступила компания TSI Group, зарегистрированная в аннексированном Крыму. Ранее эта фирма и связанная с ней структура "Трансстройинвест" уже строили для главы Кремля резиденцию в поселке Олива на южном берегу Крыма, а также получали контракты на восстановление объектов в оккупированном Мариуполе.

Строителей искали через соцсети и обещали жилье с бассейном

Информацию о масштабах объекта подтвердили объявления о вакансиях бетонщиков, каменщиков и арматурщиков. В текстах рекрутеры открыто указывали на пропускной режим "Бочаров Ручей" и отмечали, что объект является стратегическим.

Нам нужны очень большие объемы рабочей силы, но это должны быть специалисты,

– отмечалось в объявлениях.

Сначала к работам допускали только граждан России, прошедших строгую проверку спецслужбами. Впоследствии требования ослабили, начав привлекать рабочих из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана для выполнения внутренних отделочных работ, монтажа сантехники и дверей.

Смена приоритетов и угроза атак украинских дронов

По данным издания Financial Times, в 2021 году Владимир Путин посещал Сочи 24 раза, однако после начала полномасштабного вторжения в Украину количество его визитов стремительно сократилось. В 2024 и 2025 годах он прилетал туда лишь по два раза, что совпало с увеличением дальности полета украинских ударных беспилотников.

Несмотря на это, кремлевские структуры решили не оставлять объект, а полностью реконструировать его. В то же время отдельный корпус "Бочаров Ручей-2", построенный к Олимпиаде 2014 года, остался невредимым – именно там глава Кремля периодически принимает иностранных гостей.