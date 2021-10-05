Путин рассматривает возможность новой газовой войны против Украины и Европы, – Климкин

Путин хочет окончательно решить задачу транзита газа в обход Украины. В частности с севера – через "Северный поток", с юга – через "Южный поток".

К тому же "Газпром" давит и на европейский рынок. Об этом в эфире 24 каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По его словам, Украина сейчас находится перед стратегическим вызовом, попав в эту геополитическую мясорубку. И говорить по этому вопросу прежде всего нам нужно с Соединенными Штатами.

Путин рассматривает возможность новой газовой войны против Украины, а теперь – и против Европы. Павел Климкин Экс-министр иностранных дел Украины

Дипломат считает, что Украине нужны жесткие шаги по энергоэффективности. А также, чтобы у нас был нормально функционирующий Энергорынок.

"Газпром" просто сушит европейский рынок, – Климкин

Климкин вспомнил, что в августе 2021 года суд в Дюссельдорфе принял решение, что "Северный поток-2" должен полностью соответствовать европейскому законодательству. Но консорциум, который его строит, в ответ подал в Верховный суд Германии.

Компания требует признать, что этот газопровод не должен полностью этому соответствовать. Затем на этом фоне "Газпром" просто сушит европейский рынок не давая газа, не заказывая мощности дополнительно на 2022 год.

Это вызывает такой ажиотажный рост цен. Утром 5 октября на лондонской бирже цена на газ побила абсолютный исторический максимум. Цены на сжиженный газ на азиатском рынке тоже рекордные,

– отметил экс-глава МИД Украины.

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