До того ж "Газпром" тисне і на європейський ринок. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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За його словами, Україна наразі перебуває перед стратегічним викликом, потрапивши в цю геополітичну м'ясорубку. І говорити щодо цього питання насамперед нам потрібно зі Сполученими Штатами.

Путін розглядає можливість нової газової війни проти України, а тепер – і проти Європи. Павло Клімкін Ексміністр закордонних справ України

Дипломат вважає, що Україні потрібні жорсткі кроки щодо енергоефективності. А також, щоб у нас був нормально функціонуючий енергоринок..

"Газпром" просто сушить європейський ринок, – Клімкін

Клімкін пригадав, що у серпні 2021 року суд у Дюссельдорфі прийняв рішення, що "Північний потік-2" має повністю відповідати європейському законодавству. Але консорціум, який його будує, у відповідь подав у Верховний суд Німеччини.

Компанія вимагає визнати, що цей газогін не має повністю цьому відповідати. Відтак на цьому фоні "Газпром" просто сушить європейський ринок не даючи газу, не замовляючи потужності додатково на 2022 рік.

Це викликає таке ажіотажне зростання цін. Зранку 5 жовтня на лондонській біржі ціна на газ побила абсолютний історичний максимум. Ціни на скраплений газ на азійському ринку теж рекордні,

– зазначив ексочільник МЗС України.

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