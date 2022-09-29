Путин демонстрирует признаки растерянности, – психолог назвал главный

Звучат предположения, что объявление мобилизации – это на самом деле план путина, направленный не на продолжение войны в Украине, а на ее завершение. Мол, россияне начали протестовать и боевые действия пришлось прекратить.

Путин может придумать любую причину для окончания войны

Теоретически такая возможность есть, поскольку российский диктатор растерян. Об этом 24 каналу рассказал социальный психолог Валентин Ким.

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По его словам, главный признак растерянности – это когда путин говорит, что "это не блеф", потому что на самом деле он не знает, какими еще козырями можно играть в этой ситуации играть.

Ему действительно сейчас проще будет идти, вроде бы удовлетворяя интересы народа, но мы же знаем, как работает кремль. Если ему необходимо создать какой-то новый миф, сказать, что война прекращена, он сможет назвать множество причин для этого.

– предположил психолог.

Например, российская верхушка может сказать народу, что они уже защитили Донбасс, устали его защищать или что россияне против того, чтобы защищать Донбасс. Также они могут заявить, что против них все НАТО, или наоборот – что НАТО уже запугали так, чтобы никакого расширения или продвижения не будет.

"Когда они подберут этот нарратив, им необязательно, чтобы кто-то выходил на улицы. Они могут объявить это в прямом эфире без каких-либо причин", – считает Ким.

А вот выход народа на улицы вызывает у путина огромную обеспокоенность, потому что он ничего не может с этим поделать. То есть пока, когда протесты стали масштабными только в Дагестане и Якутии, он еще может как-то с ними справиться, но неизвестно, что будет дальше.

Полный стрим с психологом Валентином Кимом: смотрите видео

Россияне жалуются на путина

Имидж великого и ужасного диктатора понемногу развеивается, и даже россияне начинают понимать, что их лидер действительно трус и изувер. Да, некоторые из них решили пожаловаться родителям президента-террориста, которых, впрочем, уже давно нет в живых.

Интересное послание нашли на могиле родителей путина – марии и владимира. Там оставили вырезку из школьного дневника, написанную якобы рукой школьного учителя. В ней говорилось: "Уважаемые родители! Ваш сын ведет себя ужасно. Прогуливает уроки истории, сражается с соседями по парте, грозится взорвать всю школу! Просим принять меры".