Это – один из форпостов для нашей страны. Такое мнение в эфире программы Сергея Лещенко "Что это было" на 24 канале высказал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Витренко: Украина укрепляет позиции по "Северному потоку-2"

По его словам, Украина укрепляет свои позиции в вопросе "Северного потока-2". До этого уже было важное решение суда по иску Польши. Украинские и польские специалисты работали вместе относительно подготовки соответствующей позиции.

"Так называемый принцип солидарности был предметом рассмотрения этого судебного процесса", – отметил Витренко.

И добавил, что Европейский суд подтвердил – немецкий регулятор не только должен смотреть, соответствует ли "Северный поток-2" европейским правилам. Но и на другие газопроводы, которые сочетают Россию и Европейский Союз. К тому же должен следить, чтобы они не были в дискриминированном положении относительно российского проекта.

Это означает, например, что "Газпром" и Путин должны разблокировать доступ ко всем газопроводам, которые объединяют Европу и Россию,

– пояснил он.

Витренко также рассказал, что "Нафтогаз" очень долго пытается получить возможность транспортировать газ из Центральной Азии в Европу. Или чтобы европейские компании могли покупать газ на российско-украинской границе, и затем транспортировать его самостоятельно через наше государство.

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