Це – один з форпостів для нашої країни. Таку думку в ефірі програми Сергія Лещенка "Що це було" на 24 каналі висловив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Вітренко: Україна укріплює позиції щодо "Північного потоку-2"

За його словами, Україна укріплює свої позиції в питанні "Північного потоку-2". До цього вже було важливе рішення суду за позовом Польщі. Українські та польські фахівці працювали разом щодо підготовки відповідної позиції.

"Так званий принцип солідарності був предметом розгляду цього судового процесу", – зауважив Вітренко.

І додав, що Європейський суд підтвердив – німецький регулятор має не тільки дивитися, чи відповідає лише "Північний потік-2" європейським правилам. А й на інші газопроводи, які поєднують Росію і Європейський Союз. До того ж має стежити, щоб вони не були у дискримінованому становищі щодо російського проєкту.

Це означає, наприклад, що "Газпром" і Путін мають розблокувати доступ до всіх газогонів, які поєднують Європу й Росію,

– пояснив він.

Вітренко також розповів, що "Нафтогаз" дуже довго намагається отримати можливість транспортувати газ з Центральної Азії в Європу. Або щоб європейські компанії могли купувати блакитне паливо на українсько-російському кордоні, і потім транспортувати його самостійно через нашу державу.

Останні новини про "Північний потік-2"

Вищий земельний суд у Дюссельдорфі 25 серпня відхилив скаргу оператора "Північного потоку-2". Тепер газопровід повинен відповідати нормам газової директиви Євросоюзу.

Відтепер компанія-оператор повинна стати незалежною від російського "Газпрому". 50% потужності газогону мають бути доступні для інших постачальників.

У Кремлі вже відреагували на програш у німецькому суді. Там назвали таке рішення "корпоративним питанням". Речник Путіна заявив, що" Північний потік-2" – суто комерційний проєкт, який створили, аби допомогти Європі.

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