Путин разгромил движение Навального, чтобы создать нового "Голема"

Важные социальные изменения, как правило, вползают в современность малозаметно и бесшумно. Потому что наш глаз еще не приучен их различать.

Самой заметной чертой прошедших этой осенью выборов в Думу была беспрецедентная репрессивная кампания властей против структур ФБК, независимых кандидатов и СМИ. Но самым главным и не столь заметным их результатом стали свидетельства произошедших социальных сдвигов.

Читайте также Политический режим в России переходит в новый статус

Очищенные от аномальных голосов (фальсификата) результаты голосования показывают, что реально за "Единую Россию" голосовали примерно треть пришедших на выборы (32%), а за КПРФ – четверть (25%). Если бы не было вбросов, то КПРФ обгоняла бы "Единую Россию" не менее, чем в четверти регионов.

Послевыборные опросы не только подтверждают эту картину (среди голосовавших за КПРФ отдал голос каждый четвертый), но и показывают, что прирост электората КПРФ обеспечили избиратели молодых возрастов, более образованные, с высоким социальным статусом (руководители, менеджеры, предприниматели, специалисты).

КПРФ переросла границы нишевой ретро-партии, популярной преимущественно среди пенсионеров, каковой она была еще на прошлых выборах, и приобрела черты мейнстримной партии. В то время как электорат "Единой России", напротив, постарел и проигрывает в качестве (пенсионеры, домохозяйки, служащие).

Подавив несистемную оппозицию, опиравшуюся на городские, образованные и молодежные слои, режим столкнулся с новыми вызовами со стороны тех социальных страт, которые раньше выглядели скорее зоной его поддержки.

Успех коммунистов и формирование вокруг КПРФ новой платформы оппозиционности выглядит наиболее существенным и достаточно грозным вызовом режиму. КПРФ превращается в основного электорального конкурента "партии власти" с гораздо более широкой социальной базой, нежели проекты Навального, в своего рода "нового Голема" – "второе большинство".

Это существенно снизит эффективность репрессивного ответа Кремля на кризис 2020 – 2021 годов и с высокой вероятностью сделает экономическую политику в ближайшем будущем более патерналистской и социально затратной.

По теме Главный миф Путина, или Гульфик Навального против ФСБ

Таковы главные выводы нового доклада Фонда Либеральная миссия "Новая реальность: Кремль и Голем. Что говорят итоги выборов о социально-политической ситуации в России", авторами которого стали Денис Волков, Григорий Голосов, Маргарита Завадская, Андрей Заякин, Александр Кынев и Сергей Шпилькин (редактор-составитель Кирилл Рогов).

Высокий уровень протестных настроений делает уязвимым и голосование в мажоритарных округах, принесших "партии власти" 60% ее мест в Думе. Как показывает анализ, при невысокой явке победа административного кандидата обеспечивается в среднем теми же 32 – 33% голосовавших, что составляет 12 – 13% избирателей.

В то же время "второй" кандидат получает, как правило, голоса 8 – 9% избирателей. Эти соотношения вполне объясняют то ожесточение, с которым боролись власти против проекта "умного голосования", и ту опасность, которую потенциально таит для них любая форма коалиционного голосования в одномандатных округах. Прибавка 4 – 5% избирателей округа для оппозиционного кандидата может иметь опрокидывающий эффект.

Голые убийцы В Праге на митинге против диктатуры жестко высмеяли Путина и Лукашенко

В целом, тщательный анализ итогов голосования показывает, что фундаментальной причиной репрессивного поворота Кремля является как раз утрата надежного большинства, подрывающая эффективность и безопасность тех технологий электорального манипулирования, на которые опирался режим с середины 2000-х.

И если раньше Кремль мог противопоставлять "хипстерской" оппозиции мегаполисов образ "реальной России" – "консервативного большинства" и "глубинного народа", то теперь эта конструкция выглядит еще менее убедительной.

Похоже, что у нас теперь все больше вырисовываются два большинства – консервативное и протестное. И пока Навальный сидит в тюрьме, это формирующееся большинство активно ищет своего лидера-заступника – некого "народного Навального".