Путин реально напуган: почему глава Кремля так боится сближения Украины с НАТО

Игры с Россией, похоже, закончились. Джо Байден отправляет американские войска в Европу, а Владимир Путин признался, почему так боится сближения Украины с НАТО.

В Кремле боятся, что Украина вернет Крым и Донбасс силой, а Москва ничего не сможет с этим сделать. Якобы именно поэтому Россия стягивает свои войска на нашу границу, проводит военные учения в Беларуси и сливает письменный ответ от США на все требования Путина.

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Байден отправил войска

Джо Байден одобрил отправку американских войск в Восточную Европу, так как не видит другого пути для сдерживания путинской агрессии. Ведь Кремль продолжает переброску войск на восточную границу Украины и в Беларусь.

Из Германии в Румынию в ближайшие дни перебросят тысячу военных, еще около 2 тысяч переместят из США в Польшу и Германию. Силы будут находиться под американским командованием.

Известно, что 8,5 тысяч военных в США сейчас приведены в повышенную боевую готовность.

В Пентагоне отметили, что переброска войск является прямым ответом на агрессивные действия Путина.

Поскольку мы сейчас не знаем, какая цель Путина, мы хотим убедиться, что готовы защищать союзников по НАТО. Нам важно послать сильный сигнал господину Путину и всему миру, что НАТО важно для США,

– отметил спикер Пентагона Джон Кирби.

Он добавил: "Мы четко даем понять, что будем готовы защищать союзников по НАТО, если до этого дойдет".

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Исходя из этого, становится понятно, почему Путин начал истерить и бросаться громкими, но боязливыми заявлениями. Причем во время пресс-конференции, которая, на первый взгляд, не касалась темы Украины.

Визит Виктора Орбана

Накануне в Москву приехал давний соратник Путина из ЕС – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В целом риторика Орбана сводилась к одному – повторить дословно все тезисы Кремля, но сделать вид, что это его личное мнение, как одного из членов ЕС и НАТО.

Например, Орбан громко раскритиковал политику санкций ЕС против России и повторил риторику Кремля – санкции наносят больший вред Европе, в том числе и Венгрии, а не России, мол, Кремлю на них плевать, а венгры потеряли большой рынок сбыта.

Или еще более громкое заявление Орбана о том, что в целом все требования Путина к НАТО более чем приемлемы, и стоит к ним прислушаться, а не становится в позу и во всем отказывать.

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Да и в целом, Обран считает, что соглашение между НАТО и Россией возможно, по крайней мере он будет этому способствовать.

"Такая договоренность возможна"

Орбан утверждает, что ситуация сложная, расхождения значительные. То, чего желает Россия, мог узнать весь мир.

Как он считает, Очевидно, что ответы, данные на эти опасения (то есть потребности безопасности со стороны России и ответ НАТО на них) пока еще очень далеки друг от друга. Он убежден, что это расстояние хоть и велико, но его нельзя назвать непреодолимым.

Можно заключить такие соглашение, которые будут гарантировать безопасность России и будут приемлемыми для стран-членов НАТО. Такая договоренность возможна, и я надеюсь, что переговоры в последующие дни и недели приведут к такому соглашению,

– сказал политик.

Какие намерения в Орбана

Вот всё это лобызание Орбана имело всего одну цель – выпросить у Путина очередную скидочку на российский газ.

Не смутило Орбана даже унижение, когда его заставили пить шампанское с Путиным на расстоянии 5 метров, ведь ближе к главе Кремля Орбана просто не подпускали.



Орбан считает, что соглашение между НАТО и Россией возможно / Фото Onedio

Путин реально напуган

Поведение самого Владимира Путина показало, что даже поддержка Орбана в противостоянии с Западом его не успокаивает. Он реально напуган тем, как быстро его отшили и в США, и в НАТО.

В своем спиче Путин в очередной раз заявил о том, якобы кто-то когда-то в НАТО пообещал России не расширятся на восток, но именно это и происходит, а потому "Россию просто кинули".

Как известно, нам дали обещания не продвигать инфраструктуру НАТО на Восток ни на один дюйм. Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно – сделали другое. Как у нас говорят в народе – "кинули",

– сказал президент России.

Странно, что Путин никак не поймет, что все усиление присутствия НАТО в Восточной Европе произошло после его оккупации части территории Украины. То есть он сам же и спровоцировал это усиление и теперь получил в Восточной Европе еще и американские войска.

В этой ситуации я очень сильно завидую терпению и дипломатичности руководства США, ведь там предложили Путину лично поехать на военные базы НАТО в Польше и Румынии, чтобы удостоверится, что никто не угрожает России, и нет там никаких ракет нацеленных на его бункер.

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Хотя, мне кажется, это уже лишнее, ведь мифы об угрозах НАТО в адрес России культивируются в Кремле уже многие годы и глубоко засели в сознании тамошних жителей.

Путин боится НАТО с Украиной

Дальше в своей речи Путин признался, что он сильно боится сближения Украины с НАТО, ведь в таком случае Киев может пойти на силовое возвращение Крыма и Донбасса.

То есть Путин так боится вступления Украины в НАТО, потому что знает, что рано или поздно украинцы придут забрать свое, и если Украина будет членом Альянса, Кремлю придется молча вернуть украденное.

Такое признание Путина не может не радовать – он прекрасно понимает, что ворованное придется вернуть и это сильно его гложет.



Путин боится сближения Украины с НАТО / Фото Getty Images

Реакция от США

К слову, на слова Путина тут же отреагировали в США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнила Кремль с лисой в курятнике, которая обманывая всех заявляет, что агрессор не она.

И это еще одно заявление о том, что никакое расширение НАТО на восток не является угрозой Кремлю, если он себя адекватно ведет.

Путину даже не снилось

Псаки уверяет, что Джо Байдену надоели эти танцы с Путиным и он готов еще сильнее, напрямую, включится в разрешение конфликта вокруг Украины. А это лишает Путина его главной опоры в Европе – Франции и Германии.

Произошло то, что Путину не снилось даже в самом страшном сне – США и Турция скоординировали свои действия для сдерживания российской агрессии в Украине.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и советник турецкого президента обсудили как именно две администрации будут сообща давить на Кремль ради достижения мира в Украине.

Важно отметить, что такая координация происходит на фоне того, что уже 3 февраля в Киев прилетел турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По факту, с Путина уже откровенно начинают насмехаться и показывать где его место. Ведь вспомните как себя вел Путин еще месяц назад выставляя требования к Западу.

Тогда он призывал Запад решить вопрос быстро и не затягивать с переговорами. Теперь же он сам эти переговоры затягивает, понимая, что ответить ему нечего.

Любимая тактика Кремля

Потому Кремль пошел по пути своей излюбленной тактики – обнародовать дипломатические документы, чтобы на какое-то время занять всех их обсуждением.

Когда США и НАТО давали письменный ответ на требования Путина, в Вашингтоне просили не обнародовать документ, чтобы не навредить дипломатии. Хотя о его положениях и говорил сам Энтони Блинкен.

Вот сегодня испанское издание El País заявило, что письменный ответ, который передали в Кремль, оказался в их распоряжении, и они даже публикуют некоторые его положения.

Чего хочет Вашингтон

Чего-то принципиально нового в опубликованной информации нет. В Вашингтоне напомнил Москве, что вообще-то они давно отказались от некоторого размещения ядерного оружия в Европе, как раз из-за опасений Москвы.



Кремль продолжает нагнетать обстановку / Фото Getty Images

Но так, как Кремль продолжает нагнетать обстановку, переброска оборонительных войск в Восточную Европу будет продолжаться. Тем более, если Россия продолжит переброску своих войск к украинской границе и в Беларусь.

Кроме того, Вашингтон настаивает на том, чтобы Россия прекратила проведение провокационных военных учений как вблизи Украины, так и по всему миру.

Ответ НАТО оказался не таким категоричным – в Альянсе лишь просят Россию уведомлять о проведении военных учений, чтобы не возникало конфликтных ситуаций.

В целом НАТО готовы восстановить отношения с Россией на обоюдно прозрачных условиях. Но тут же подчеркивают – вывод войск из Украины станет первым сигналом к нормализации отношений.

Ответ Кремля

В Кремле тут же поспешили заверить Запад, что это не они слили документ прессе. Песков вообще порекомендовал обратится в издание, или испанское правительство, ведь он не знает откуда произошла утечка.

Я Пескову могу напомнить одно очень важное заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова, который еще 27 января прямо заявил – письменный ответ США и НАТО будет слит, вопрос лишь когда.

Потому сомневаться в том, что Кремль сейчас просто пытается тянуть время не стоит.

Вместе с тем, наверное, от безвыходности, Кремль продолжает нагнетать обстановку вокруг Украины, даже понимая, что это уже не действует как инструмент шантажа. Пентагон сообщает, что Россия продолжает переброску войск к украинской границе.

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В Беларуси начался первый этап якобы совместных учений, которые, по словам Лукашенко, призваны подготовится к защите Беларуси от мифического нападения. Но, знаете, все эти действия Путина, лично для меня выглядят как некая агония.