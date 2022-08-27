путин решил подкупить украинцев и жителей оккупированных территорий деньгами

Глава кремля владимир путин помимо указа о новых условиях пребывания украинцев на территории россии, решил еще подписать указ о "денежных пособиях". Таким образом диктатор хочет подкупить украинцев, в том числе депортированных.

Речь идет о "социальных выплатах" для тех, кого оккупанты депортировали на территорию россии. Кроме того, таким образом, кремль фактически рассчитывает на то, что с временно оккупированных территорий люди будут ехать в россию добровольно.

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Сколько путин хочет платить украинцам

Своим указом кремлевский диктатор назначил "социальные выплаты" украинцам, находящимся на территории россии. путин предлагает платить:

пенсионерам ежемесячно 10 000 рублей, а тем, кому за 80 лет – 13 000 рублей;

людям с инвалидностью ежемесячно по 10 000 рублей, людям с инвалидностью I группы – 13 000;

ветеранам Второй мировой ежемесячно по 5000 рублей;

единовременную помощь беременным женщинам в размере 10 000 рублей;

единовременную помощь роженицам в размере 20 000 рублей;

пособие на детей до 18 лет в размере 4 000 рублей, если они на попечении – 15 000 рублей;

родителю, если он сам воспитывает ребенка, пособие в размере 10 000 рублей.

Это выглядит позорно на фоне того, что россия ведет полномасштабную войну в Украине, убивает украинцев и депортирует людей с временно оккупированных территорий, что является геноцидом украинского народа.

путин решил изменить условия пребывания украинцев в россии

Другим указом путин решил разрешить украинцам неограниченное пребывание на территории россии, однако при условии, что наши граждане сдадут отпечатки пальцев и анализы на ВИЧ и наркотики в крови.

Кроме того, путин решил разрешить трудоустройство украинцев в россии без специальных разрешений, однако о приеме на работу или увольнении работодатели должны отчитываться в российское МВД.

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