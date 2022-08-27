Мова йде про "соціальні виплати" для тих, кого окупанти депортували на територію росії. Крім того, таким чином кремль фактично розраховує на те, що з тимчасово окупованих територій люди будуть їхати в росію добровільно.

Зверніть увагу Аналізи на ВІЛ, наркотики та відбитки пальців: путін змінює умови перебування українців в росії

Скільки путін хоче платити українцям

Своїм указом кремлівський диктатор призначив "соціальні виплати" українцям, які перебувають на території росії. путін пропонує платити:

пенсіонерам щомісяця 10 000 рублів, а тим, кому за 80 років – 13 000 рублів;

людям з інвалідністю щомісяця по 10 000 рублів, людям з інвалідністю І групи – 13 000;

ветеранам Другої світової щомісяця по 5 000 рублів;

одноразову допомогу вагітним жінкам у розмірі 10 000 рублів;

одноразову допомогу породіллям у розмірі 20 000 рублів;

допомогу на дітей до 18 років у розмірі 4 000 рублів, якщо вони під опікою – 15 000 рублів;

одному з батьків, якщо він сам виховує дитину, допомогу в розмірі 10 000 рублів.

Це виглядає ганебно на тлі того, що росія веде повномасштабну війну в Україні, вбиває українців та депортує людей з тимчасово окупованих територій, що сукупно є геноцидом українського народу.

путін вирішив змінити умови перебування українців у росії

Іншим указом путін вирішив дозволити українцям необмежене перебування на території росії, однак за умови, що наші громадяни здадуть відбитки пальців та аналізи на ВІЛ й наркотики в крові.

Крім того, путін вирішив дозволити працевлаштування українців у росії без спеціальних дозволів, однак про прийом на роботу чи звільнення роботодавці повинні звітувати в російське мвс.

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