Военным в России поднимут зарплаты

Поручение президента опубликовали на сайте Кремля. В то же время конкретную сумму, на которую планируют увеличить зарплату, не указали.

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В поручении говорится: "При подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть:

бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного обеспечения военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции".

Россия допускает полномасштабное вторжение в Украину

9 сентября в России стартовали военные учения Москвы и Минска "Запад-2021". В них примут участие более 200 тысяч человек, из которых 13 тысяч – на территории Беларуси. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что Кремль разместил дополнительные силы возле границы Украины. Поэтому вражеского наступления можно ожидать в любое время.

Президент Владимир Зеленский на форуме YES 10 сентября также допустил возможную российскую эскалацию. В то же время он отметил, что это станет самой большой ошибкой для государства-агрессора. В Госдуме с ответом не замедлили. Там заявили, что война, мол, возможна, если "инициатором будет Киев".