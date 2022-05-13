Путин решил запугать из-за НАТО еще одну страну Европы: будет ли новая война

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с угрозами в адрес Финляндской Республики после того, как руководители этой страны объявили, что Финляндия должна немедленно подать заявку для членства в НАТО. С соответствующим заявлением выступили президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер Финляндии Санна Марин.

У Путина вырисовывается северный фронт

Предварительно Хельсинки посетил глава британского правительства Борис Джонсон, который подписал с президентом Финляндии соглашение о гарантиях безопасности в случае, если эти гарантии потребуются при вступлении Финляндии в Североатлантический союз.

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Одновременно Борис Джонсон посетил Стокгольм для заключения аналогичного соглашения. Потому что Швеция также готовится подать заявку в НАТО и также, как и Финляндия, не уверена в своей безопасности после того, как эту заявку отправят и начнется переходный период между самой заявкой по членству в НАТО и принятием стран в Североатлантический союз.

И уже этот факт подписания соглашения с Великобританией свидетельствует об уровне "доверия" и Финляндии и Швеции к РФ. После того как Россия напала на Украину, как можно понять, и в Хельсинках и в Стокгольме не ожидают от российского политического руководства ничего хорошего. Об этом четко сказал во время переговоров с британским премьер-министром президент Финляндии Саули Ниинисте.

"Если у России спросят, почему мы решили вступить в НАТО, я буду советовать им посмотреть в зеркало. Это все вы сделали сами", – подчеркнул глава Финляндии.

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В то же время МИД РФ подтверждает все худшие опасения соседей РФ. Уже объявлено, что в случае вступления Финляндии в НАТО, Россия будет осуществлять мероприятия военно-технического и другого характера.

Россия боится Украины больше, чем НАТО

Кстати, именно такая риторика использовалась российским внешнеполитическим ведомством и политическими руководителями России, прежде чем Россия напала на Украину. Тогда подчеркивалось, что если США и другие страны НАТО не предоставят России гарантий безопасности, которые заключались, с точки зрения Москвы, в гарантиях нерасширения Североатлантического союза, то Россия примет меры военно-технического характера. По сути, за этим определением скрывалась готовность российского президента Владимира Путина начать войну против Украины.

И вот теперь, конечно, возникает очень важный вопрос: а что дальше? В отличие от Украины, не получившей даже Плана по членству в НАТО, Финляндия реально вступает в Североатлантический союз. И при подаче заявки и она, и Швеция могут присоединиться к НАТО очень быстро.

И, кстати, граница между Россией и Финляндией – одна из самых длинных в Североатлантическом союзе границ с Россией. Кроме того, Финляндия дважды воевала с СССР, являющимся правопреемником с позиции российского взгляда на историю. Россия является правопреемницей Советского Союза.

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И что тогда будет делать Россия? Что будут в этом случае означать "мероприятия военно-технического характера"? Действительно ли Россия будет готова напасть на Финляндию, и еще после того, как эта страна получила обещания помощи со стороны Великобритании – одной из ядерных стран и члена Североатлантического союза?

Как можно понять, эти обещания со стороны Бориса Джонсона согласованы со всеми руководителями Североатлантического союза и отражают само желание НАТО удержать безопасность на севере Европы после того, как Финляндия и, вероятно, Швеция подадут заявки в Североатлантический союз.

Я рискую ошибиться, но у меня есть ясное впечатление, что нападать на Финляндию Россия не будет. И не потому, что у России, которая сейчас занята войной в Украине, просто нет сил для того, чтобы вести войну на несколько фронтов сразу. А еще и потому, что в ситуации с Украиной, возможное вступление Украины в НАТО было не причиной, а поводом для российского нападения на Украину. Потому что на самом деле для России не главная цель удержать Украину от членства в НАТО или в Европейском Союзе.

В случае с Украиной главной целью российского политического руководства является уничтожение украинского государства. К украинскому государству в России относятся как к собственной территории, которая должна быть аннексирована либо полностью, либо частями.

К Финляндии у россиян такого отношения нет. Если сказать правду, было. Было до Второй мировой войны. Именно тогда советские войска напали на Финляндию, кстати, по тому же сценарию, который потом применит Владимир Путин во время оккупации Крыма и Донбасса.

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На оккупированной россиянами территории объявили "Финскую Демократическую Республику", назначили марионеточное правительство во главе с коммунистом Отто Коусиненом, заключили с этим правительством соглашение о военной помощи и начали штурм Финляндии. То есть помощь "Финской Демократической Республике" и ее практически не существовавшей армии советскими красноармейцами.

Правда, практически то же, что было в Крыму, практически то же, что мы сейчас наблюдаем на Донбассе, где украинскую территорию якобы завоевывает так называемая "армия" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которой вообще не существовало до 24 февраля 2022, а русская армия им только "помогает".

Путин рискует пережить позор Сталина

Но финнам удалось, как и украинцам сейчас, остановить нашествие из Москвы. Это была трагическая история не только для финского народа, потерявшего многих своих славных защитников в этой войне с русской чумой. Это была еще и позорная история для советской армии, лично для диктатора Иосифа Сталина, которым так гордится сегодня Владимир Путин, и книги которого сейчас можно увидеть на полках московских или петербургских книжных магазинов.

И именно поэтому россиянам удалось понять, что Финляндия существует, как сейчас, очень надеюсь, под сопротивлением украинских Вооруженных сил и украинского народа россиянам удастся втолковать, что существует Украина. Но по тому же финскому сценарию – чтобы горели танки, чтобы уничтожались оккупанты, чтобы уменьшались экономические возможности страны-агрессора.

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За агрессию Сталина против Финляндии расплачивались миллионы людей, потому что именно в те месяцы в гитлеровской Германии решили, что советская армия настолько слаба и беспомощна, что в Москву можно будет пройти парадным маршем.

Сейчас россияне должны расплачиваться за преступление Владимира Путина. А Финляндия направляется в НАТО по счастливому пути к самому эффективному оборонному союзу мировых демократий. Дорогие финны, не бойтесь российских угроз – россияне проигрывают все равно!

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