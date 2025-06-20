Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума 20 июня.

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Как Путин пригрозил Украине

Путин высказал предположение о возможном создании в Украине "грязной" ядерной бомбы и предупредил о чрезвычайно жестком ответе со стороны России.

Что такое "грязная бомба" "Грязная бомба" – это неядерное оружие, которое сочетает обычный взрывной заряд с радиоактивными материалами. Ее основная цель – заражение местности радиацией и вызов паники, а не массовое уничтожение.

По словам главы Кремля, применение такого вида оружия со стороны Украины было бы "колоссальной ошибкой".

Потому что и в нашей ядерной доктрине, и по логике здравого смысла мы всегда отвечаем на угрозы зеркально. Поэтому наш ответ будет очень жестким и, вероятнее всего, катастрофическим – к сожалению, для всей Украины. Надеюсь, до этого никогда не дойдет,

– заявил Путин.

На вопрос журналистов, имеет ли Кремль какие-то подтвержденные разведывательные данные по этому поводу, Путин ответил, что исходит из того, что подобные идеи якобы могут возникнуть в Украине.

К слову, Путин также не исключает возможность захвата Сум. Однако он отметил, что у России "нет такой задачи".