Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Владіміра Путіна під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 20 червня.

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Як Путін пригрозив Україні

Путін висловив припущення про можливе створення в Україні "брудної" ядерної бомби та попередив про надзвичайно жорстку відповідь з боку Росії.

Що таке "брудна бомба" "Брудна бомба" – це неядерна зброя, яка поєднує звичайний вибуховий заряд із радіоактивними матеріалами. Її основна мета – зараження місцевості радіацією та виклик паніки, а не масове знищення.

За словами глави Кремля, застосування такого виду зброї з боку України було б "колосальною помилкою".

Тому що і в нашій ядерній доктрині, і за логікою здорового глузду ми завжди відповідаємо на загрози дзеркально. Тому наша відповідь буде дуже жорсткою і, найімовірніше, катастрофічною – на жаль, для всієї України. Сподіваюся, до цього ніколи не дійде,

– заявив Путін.

На запитання журналістів, чи має Кремль якісь підтверджені розвідувальні дані з цього приводу, Путін відповів, що виходить із того, що подібні ідеї нібито можуть виникнути в Україні.

До слова, Путін також не виключає можливість захоплення Сум. Однак він зазначив, що у Росії "немає такого завдання".