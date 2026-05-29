Путин сделал неоднозначное заявление о конце войны и пофантазировал об успехах России на фронте

Путин заявил, что пока преждевременно говорить о конкретных сроках завершения войны против Украины. В то же время он утверждает, что ситуация на фронте якобы дает России основания говорить о "приближении развязки конфликта".

Об этом российский диктатор рассказал во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

Смотрите также Наводить ракеты будет сложнее: СБУ атаковала важный объект ФСБ в Краснодарском крае

Что сказал Путин об окончании войны в Украине?

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможные сроки завершения войны против Украины, заявив, что в условиях активных боевых действий говорить о конкретных датах "опрометчиво". По его словам, сейчас ситуация на фронте якобы позволяет России говорить о "приближении завершения конфликта", однако без конкретных дат.

Путин снова заверил россиян, что оккупанты якобы каждый день имеют успехи на фронте. Но подчеркнул, что делает свои заявления об окончании войны исходя из текущей ситуации на поле боя и оценки развития событий.

Следует отметить, что Украина продолжает добиваться успехов на фронте и в глубоком тылу России. В частности, аналитики DeepState подтвердили успешное продвижение украинских военных на Александровском направлении. Ранее об успехах сил обороны на этом участке фронта также сообщал Генеральный штаб ВСУ. По информации аналитиков, российские войска потеряли не менее 46 квадратных километров территории.

Кроме того, в среду дня, 29 мая в 8 регионах России объявили ракетную опасность. Местные СМИ писали, что в Чебоксарах раздавались взрывы, вероятно попадание.

Президент Украины заявлял, что стабилизацию ситуации на фронте удалось достичь благодаря использованию беспилотников, технологическим решениям и так называемым "дальнобойным" санкциям против России.