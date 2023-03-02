Путин заявил о "теракте" в Брянской области: диктатор снова завыл об угрозе уничтожения россиян

Кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на фарс, который Россия устроила в Брянской области. Путин заявил о якобы "теракте".

Во время обращения Путин заговорил, что российские военные якобы защищают Россию от "неонацистов" и "террористов", пишет 24 Канал. В частности, он конкретизировал, что речь идет о мифических "неонацистах", которые 8 лет якобы "мучили" людей на Донбассе и убили дочь Александра Дугина в Москве.

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Путин обещает дожать "неонацистов" и их "хозяев"

В этом контексте Путин перевел ответственность за фарс в Брянской области на вымышленных "неонацистов" и "террористов". Диктатор назвал фейковую ДРГ в Брянской области "очередным террористическим актом".

Он заявил, что якобы по гражданским открыли огонь, в том числе по автомобилю, где якобы были дети.

Конкретно такие люди ставили перед собой задачку лишить нас исторической памяти, лишить нас истории, лишить нас собственных традиций, языка,

– сказал Путин.

После этого президент России решил напомнить слова русского писателя Константина Ушинского, который называл "нестерпимым насилием попытки у народа оторвать язык, оборвать крепкую связь, соединяющую поколение в одно великое историческое целое".

По словам Путина, это насилие и преступления, якобы совершаемые "неонацистами" и их "хозяевами". После этого он пригрозил, что "у них ничего не получится, мы их дожмем".

Путин продолжил свою риторику

Кремлевский диктатор продолжил гнуть линию новой пропагандистской риторики. В последнее время Путин утверждает, что Запад намерен развалить Россию.

Он пугает россиян, что это может привести к исчезновению русского народа. Этим Путин пытается еще больше мобилизовать российское общество, используя войну как угрозу России.

Соответствующая риторика уже нашла место на пропагандистском телевидении, где прокремлевские эксперты обсуждают сценарий поражения России

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко соглашается, что так называемая ДРГ в Брянской области это попытка Кремля всколыхнуть россиян чтобы те шли на войну.

Что произошло в Брянской области