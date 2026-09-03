3 сентября, 12:31
Путин сделал заявление о мобилизации в России
Путин назвал информацию о возможной мобилизации в России попыткой повлиять на выборы в Госдуму. "На сегодняшний день нет сценария, который потребовал бы мобилизации в России", – заявил Путин.
А россияне якобы добровольно подписывают контракты на "свое", в отличие от Украины, где "людей силой затаскивают на фронт".
В Украине людей, как бездомных собак, вылавливают и силой отправляют на фронт. Там очень высокий уровень дезертирства,
– заявил Путин.