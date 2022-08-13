Они должны выдвинуть условия по разрешению ситуации и дать понять "если что-то сорвется – мы будем рассматривать это как начало войны против всего мира". Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Необходимые международные усилия

По его словам, мировое сообщество должно сосредоточиться на этом вопросе, ведь в случае ядерной катастрофы все другие проблемы уже не будут иметь никакого смысла. "Поэтому давайте сначала обсудим то, что может вызвать обвал в мире, нанести ущерб десяткам миллионов людей", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

Он добавил, что нужно сейчас сосредоточить внимание на этом, потому что когда взорвется – будет поздно. Потому мировые лидеры должны объединиться и занять четкую позицию.

Мы не будем вести никаких переговоров, выражать обеспокоенность, писать ноты, проводить заседания – нанесем ответный удар,

– допустил позицию Запада Гудков.

По его мнению, без усилий мирового сообщества, без жесткого силового давления на путинский режим может произойти что угодно, ведь путинский режим предусматривает самые темные прогнозы.

Я думаю, что Украина, политическое руководство и Вооруженные Силы – все должны включать механизмы, чтобы выработать коллегиальную позицию всего мира по этому вопросу,

– заметил оппозиционный политик.

По его мнению, необходимо привлечь как можно больше людей к решению этой проблемы. Можно соединить Китай, Японию, Корею и Бразилию. "Необходимо объединять усилия, чтобы заставить человека "дружить с умом", хотя бы в той части, что поможет избежать ядерной катастрофы", – подчеркнул Геннадий Гудков.

Он также добавил, что без мировых лидеров, мирового сообщества и коллегиальной позиции россия может зайти очень далеко, "защищая свое право править и грабить".

Геннадий Гудков о реакции Запада на ядерный шантаж: смотрите видео

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Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости

В настоящее время ЗАЭС контролируют российские военные. Кроме этого, они устраивают провокации. 11 августа оккупанты обстреляли станцию и территорию вблизи нее.

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что сейчас на Запорожской АЭС самый высокий уровень угрозы, ведь украинская сторона не контролирует действия на ее территории. Он добавил, что МВД готовит разные сценарии развития событий, в том числе и эвакуацию населения окрестных населенных пунктов.

Украинским военным удалось ювелирно атаковать врага и не задеть Запорожскую АЭС. Ресурс Planet Labs опубликовал спутниковое фото, где видна сожженная палатка россиян.

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