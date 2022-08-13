Вони мають висунути умови щодо розв'язання ситуації та дати зрозуміти "якщо щось зірветься – ми будемо розглядати це, як початок війни проти усього світу". Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Необхідні міжнародні зусилля

За його словами, світова спільнота має зосередитись на цьому питанні, адже у разі ядерної катастрофи всі інші проблеми вже не матимуть жодного сенсу. "Тому давайте спочатку обговоримо те, що може викликати обвал у світі, завдати збитків десяткам мільйонів людей", – наголосив російський опозиційний політик.

Він додав, що треба зараз зосередити увагу на цьому, бо коли вибухне – буде пізно. Тому світові лідери мають об'єднатися та зайняти чітку позицію.

Ми не будемо вести ніяких переговорів, висловлювати занепокоєність, писати ноти, проводити засідання – завдамо удару у відповідь,

– припустив позицію Заходу Гудков.

На його думку, без зусиль світової спільноти, без жорсткого силового тиску на путінський режим – може статися що завгодно, адже путінський режим передбачає найтемніші прогнози.

Я думаю, що Україна, політичне керівництво і Збройні Сили – всі мають вмикати механізми, щоб виробити колегіальну позицію усього світу щодо цього питання,

– зауважив опозиційний політик.

На його думку, необхідно залучити якомога більше людей до розв'язання цієї проблеми. Можна доєднати Китай, Японію, Корею та Бразилію. "Необхідно об'єднувати зусилля, щоб змусити людину "дружити з розумом", хоча б у тій частині, що допоможе уникнути ядерної катастрофи", – наголосив Геннадій Гудков.

Він також додав, що без світових лідерів, світової спільноти та колегіальної позиції росія може зайти дуже далеко, "захищаючи своє право правити та грабувати".

Геннадій Гудков про реакцію Заходу на ядерний шантаж: дивіться відео

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Ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини

Зараз ЗАЕС контролюють російські військові. Крім цього, вони влаштовують провокації. 11 серпня окупанти обстріляли станцію та територію поблизу неї.

Очільник МВС Денис Монастирський заявив, що наразі на Запорізькій АЕС найвищий рівень загрози, адже українська сторона не контролює дії на її території. Він додав, що МВС готує різні сценарії розвитку подій, зокрема й евакуацію населення навколишніх населених пунктів.

Українським військовим вдалось ювелірно атакувати ворога і не зачепити Запорізьку АЕС. Ресурс Planet Labs опублікував супутникове фото, де видно спалений намет росіян.

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