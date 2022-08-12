Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він також зазначив, що весь звіт розуміє, що росія – не просто терорист, а й ядерний терорист.

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Для того, аби зняти із себе ці звинувачення, вона сама ініціювала це засідання Радбезу ООН. На цьому засіданні всім було зрозуміло, хто є ядерним терористом, але росія, як завжди говорила, що це не вони,

– каже Ігор Яковенко.

За словами журналіста, Ядерний шантаж росії – це серйозна спецоперація та всі розуміють, що робити демілітаризовану зону потрібно.

Для цього потрібно:

або повернути ЗАЕС під контроль України;

або створити нейтральну зону під контролем військ ООН.

"Але такі дії дуже малоймовірні, якщо врахувати стан Ради Безпеки ООН, де є два специфічних голоси – вето від росії та нейтральний голос від Китаю", – резюмує Яковенко.

Детальніше про російський ядерний шантаж: дивіться відео