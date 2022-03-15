Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса, – разведка

Наглости и циничности российской власти нет предела. Появились данные о том, что оккупанты планируют массовую вырубку украинских лесов.

По крайней мере, об этом говорится в личном письме министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", которое адресовано лично Путину. Письмо раздобыло и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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О чем идет речь в письме

Шойгу хочет получить разрешение на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

В письме отмечено, что неиспользованная для нужд Вооруженных сил России древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта.

Письмо Шойгу к Путину / Фото ГУР

Леса на временно оккупированных территориях в самой высокой зоне риска

То есть теперь все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне самого высокого риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений – это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида.

В последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности,

– отметили в ГУР.