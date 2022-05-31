Путин с*ка, Шойгу профан, – "Схемы" опубликовали запись разговора российских полковников

Российские военные все больше недовольны своим руководством. В личных разговорах они уже даже не подбирают слова описывая министра "обороны" Шойгу и даже своего диктатора. О последнем говорят, в частности, что "Путина с*ка".

Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры двух российских полковников. Их 30 мая обнародовали журналисты-расследователи программы "Схемы".

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"Никого ничего не научили"

Эти материалы попали в руки СМИ от анонимных источников в одном из разведывательных ведомств Украины. В разговоре служащих России слышно не только недовольство положением, а вообще пренебрежение к командованию.

Обрати внимание, где этот Шойгу. Его не видно и не слышно. Потом вылезет же, мерзость, б***ь. Вылезет же какая-то забота вокруг него, бегают вот эти вот, на изогнутых ногах. Вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики,

– описывает россиянин свое командование.

При этом он также отметил, что никто из перечисленных воевать даже не умеет. Мол, единственное, что умеют – "бодро отдавать честь, больше н***я никого ничего не научили".

Кроме того, они признают сходство создания в Украине до советско-финской войны 1939 – 1940 годов. "Потери страшные, ребят наших. Один в один, б***ь, как по шаблону пошли", – сравнивает служащий.

Кого смогли идентифицировать

Журналистам удалось установить личности двух перехваченных военных. "Самым интересным" среди них оказался Максим Власов с позывным "Югра". Он находится в розыске наших правоохранителей 7 лет.

По данным СБУ и расследователей Bellingcat, именно этот служащий был одним из ответственных за обстрелы Мариуполя из "Градов" 24 января 2015 года. В результате той атаки по мирному населению погибли около 30 человек, а еще более сотни были ранены.

Власов тогда не только дал тогда приказ атаковать, но даже говорил, когда нужно прятать российскую технику от представителей ОБСЕ. Вероятно, именно за это военный получил звание полковника.

Шойгу полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле, но и это не его дело. Просто шоумен,

– говорил Власов.

Следует заметить, что его собеседник Виталий Ковтун тоже очень резко высказывался. "Путин п****ас. Ну возьми, долбани по Верховной Раде ракетой. Чего этого не сделали", – кричал Ковтун, комментируя потопление Крейсера "Москва".

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