Путин переиграл: перешел "красные линии" Трампа и теперь может серьезно поплатиться

Дональд Трамп впервые прокомментировал свою встречу с Зеленским в Ватикане, отметив, что президент Украины "делает хорошую работу". В то же время Трамп выразил разочарование действиями Путина, в частности обстрелом Киева.

Майор ВСУ Тарас Березовец в эфире 24 Канала отметил, что заявление Дональда Трампа свидетельствует об изменении дипломатической риторики и коррекции курса Вашингтона в отношении России. По его словам, Владимир Путин, пытаясь затянуть переговоры и заставить Трампа и Украину согласиться на болезненные компромиссы, перешел красные линии американского президента.

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Было ли это целью Путина

"Для Трампа, как для человека с высоким уровнем эгоцентризма, абсолютно неприемлемо выглядеть смешным или стать объектом манипуляций со стороны других политиков. Он не раз демонстрировал жесткость в отношении любого – независимо от должностей и статусов – если считал, что его обидели или не проявили достаточного уважения", – сказал Березовец.

Он добавил, что Путин "переиграл" сам себя, слишком затянув процесс. На самом деле Путин не имел целью заставить Трампа выходить из переговоров или усиливать санкционное давление.

Важно! В ночь на 24 апреля Россия осуществила массированный ракетный удар по густонаселенному району Киева. Пострадало более 90 человек, 13 погибли. Известно, что Россия использовала баллистическую ракету КНДР.

Березовец добавил, что его целью было навязать собственные правила игры, но он заигрался и теперь ему придется за это нести ответственность.

Напомним, что президент США Дональд Трамп провел 15-минутный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после церемонии погребения Папы Римского в Ватикане. Обе стороны заявили, что этот разговор был очень продуктивным.