Майор ЗСУ Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу зазначив, що заява Дональда Трампа свідчить про зміну дипломатичної риторики та корекцію курсу Вашингтона щодо Росії. За його словами, Владімір Путін, намагаючись затягнути переговори та змусити Трампа й Україну погодитися на болючі компроміси, перейшов червоні лінії американського президента.​

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Чи було це метою Путіна

"Для Трампа, як для людини з високим рівнем егоцентризму, абсолютно неприйнятно виглядати смішним чи стати об'єктом маніпуляцій з боку інших політиків. Він не раз демонстрував жорсткість щодо будь-кого – незалежно від посад і статусів – якщо вважав, що його образили або не проявили достатньої поваги", – сказав Березовець.​

Він додав, що Путін "переграв" сам себе, надто затягнувши процес. Насправді Путін не мав на меті змусити Трампа виходити з переговорів чи посилювати санкційний тиск.

Важливо! У ніч на 24 квітня Росія здійснила масований ракетний удар по густонаселеному району Києва. Постраждало понад 90 людей, 13 загинули. Відомо, що Росія використала балістичну ракету КНДР. ​

Березовець додав, що його метою було нав'язати власні правила гри, але він загрався і тепер йому доведеться за це нести відповідальність.​

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів 15-хвилинну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після церемонії поховання Папи Римського у Ватикані. Обидві сторони заявили, що ця розмова була дуже продуктивною.