Майор ЗСУ Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу зазначив, що заява Дональда Трампа свідчить про зміну дипломатичної риторики та корекцію курсу Вашингтона щодо Росії. За його словами, Владімір Путін, намагаючись затягнути переговори та змусити Трампа й Україну погодитися на болючі компроміси, перейшов червоні лінії американського президента.
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Чи було це метою Путіна
"Для Трампа, як для людини з високим рівнем егоцентризму, абсолютно неприйнятно виглядати смішним чи стати об'єктом маніпуляцій з боку інших політиків. Він не раз демонстрував жорсткість щодо будь-кого – незалежно від посад і статусів – якщо вважав, що його образили або не проявили достатньої поваги", – сказав Березовець.
Він додав, що Путін "переграв" сам себе, надто затягнувши процес. Насправді Путін не мав на меті змусити Трампа виходити з переговорів чи посилювати санкційний тиск.
Важливо! У ніч на 24 квітня Росія здійснила масований ракетний удар по густонаселеному району Києва. Постраждало понад 90 людей, 13 загинули. Відомо, що Росія використала балістичну ракету КНДР.
Березовець додав, що його метою було нав'язати власні правила гри, але він загрався і тепер йому доведеться за це нести відповідальність.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів 15-хвилинну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після церемонії поховання Папи Римського у Ватикані. Обидві сторони заявили, що ця розмова була дуже продуктивною.