У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували комбіновану атаку Росії на столицю. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що кажуть у МВС про російську атаку на Київ

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Україні бракує сил ППО, щоб збити настільки велику кількість ракет та дронів. Зауважимо, що внаслідок російської атаки загинуло щонайменше 9 осіб. Попередньо, ще 10 людей можуть шукати під завалами.

Водночас завідувач відділення політравми однієї зі столичних лікарень Євген Баценко повідомив, що усі 15 з 44 пацієнтів, які надійшли у лікарню через те, що постраждали від атаки росіян, були у важкому стані, нині у такому стані перебувають двоє людей. У них мінно-вибухові та осколкові травми.

Окрім цього, цієї ночі вже вп’яте зазнала пошкоджень станція метро "Лук’янівська", зокрема пошкоджено скляний купол і фасад, ударною хвилею вирвало частину ДСП, також посічено назву станції.

У метрополітені зазначили, що фахівці активно працюють над усуненням наслідків. Огороджені деякі ділянки вестибюля, але пасажирські перевезення відбуваються безпечно. Станція працює згідно з графіком у звичному режимі.