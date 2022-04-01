Путин слышит только то, что хочет – Гудков об информационном пузыре главы Кремля

Президент России Владимир Путин изолирован в информационном пузыре, который, к тому же, создал он сам.

Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. В частности, в западной разведке тоже заявляли, что в этот пузырь попадает очень мало внешней информации о войне в Украине, особенно той, которая может поставить под сомнение мнение Путина.

Важно Путин ищет выход из ситуации, чтобы чем-то "накормить" российское быдло, – грузинский политик

Политик также считает, что пока кремлевский глава будет президентом, он не даст Украине спокойно жить.

Информационный пузырь Путина

Как отметил политик, когда-то тому, кто приносил плохие известия – расплавляли горло свинцом или отрубали голову. Так что в последнее время в Кремле не любят плохие новости.

Путин сам загнал себя в этот угол и вакуум. Он сам создал себе информационный пузырь, когда докладывали только то, что он хочет слышать,

– сказал Гудков.

Он объяснил, что окружение Путина – просто боится, кремлевский диктатор их запугивает и создает атмосферу "яростной ненависти". Потому что он живет в своей определенной картине мира, в которой Украина – это тоже враг, и имеет искаженную психику.

Путин создал "пузырь" и слышит только то, что хочет слышать: смотрите видео