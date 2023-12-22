Такие вбросы случаются постоянно и для этого есть причина. Об этом 24 Каналу рассказал Ростислав Мурзагулов – российский оппозиционный политтехнолог, заявив, что Владимир Путин в этом виноват сам.

Вас также может заинтересовать Ликвидацию Пригожина организовал Патрушев: в WSJ рассекретили детали

Почему возникает много слухов о состоянии Путина

Профессор Соловей, еще в конце октября рассказавший о якобы "смерти" Владимира Путина продолжает заявлять, что российский президент мертв, а вместо него страной руководят двойники и близкое окружение Путина.

Он поймал Путина в ту ловушку, которую Путин сам себе создал. Когда Путин отгородился от людей своим 6-метровым забором, создал основу для любых слухов: о том, что он умер, о том, что он гей. Что угодно можно о нем говорить, потому что никто не знает правды,

– заметил Ростислав Мурзагулов.

Владимир Путин скрывал все о себе так долго, что сами слухи стали хоть каким-то источником информации о нем.

Можно привести пример американского опыта. Там президент и его семья абсолютно публичные люди. Ведь если скрывать банальные вещи о себе, тогда за дело возьмутся журналисты. Так в обществе начнет распространяться спекулятивная информация.

"Самое интересное, что вообще во что бы то ни стало может оказаться правдой. Мы действительно видим много нестыковок в поведении Путина: то он сидит за 6-метровым столом с президентом Франции, то обнимается с тысячей дагестанцев. Где логика? Его внешний вид постоянно разный", – подчеркнул политтехнолог.

Более того, в Кремле сами же подогревают слухи о двойниках Путина. Тему на официальном уровне комментировал Дмитрий Песков. А на "прямой линии" вопрос Путину задавал… Путин, представившийся студентом из Санкт-Петербурга. Тогда же и сам диктатор заявил, что походить на него и говорить его голосом может "лишь один человек" – он сам.

"Смерть Путина": что известно о вбросе