Такі вкиди трапляються постійно і на це є причина. Про це 24 Каналу розповів Ростислав Мурзагулов – російський опозиційний політтехнолог, заявивши, що Владімір Путін у цьому винен сам.

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Чому виникає багато чуток про стан Путіна

Професор Соловей, який ще наприкінці жовтня розповів про начебто "смерть" Владіміра Путіна продовжує заявляти, що російський президент мертвий, а замість нього країною керують двійники та близьке оточення Путіна.

Він спіймав Путіна в ту пастку, яку Путін сам собі і створив. Коли Путін відгородився від людей своїм 6-метровим забором, створив підґрунтя для будь-яких чуток: про те, що він помер, про те, що він гей. Будь-що можна про нього говорити, бо ніхто не знає правди,

– зауважив Ростислав Мурзагулов.

Владімір Путін приховував все про себе так довго, що власне самі чутки стали хоч якимось джерелом інформації про нього.

Можна навести приклад з американського досвіду. Там президент та його родина – абсолютно публічні люди. Адже, якщо приховувати банальні речі про себе, тоді за справу візьмуться журналісти. Так в суспільстві почне ширитися спекулятивна інформація.

"Найцікавіше, що взагалі будь-що може виявитися правдою. Ми справді бачимо багато нестикувань у поведінці Путіна: то він сидить за 6-метровим столом з президентом Франції, то обіймається з тисячею дагестанців. Де логіка? Його зовнішній вигляд постійно різний", – підкреслив політтехнолог.

Ба більше, у Кремлі самі ж підігрівають чутки щодо двійників Путіна. Тему на офіційному рівні коментував Дмітрій Пєсков. А на "прямій лінії" питання Путіну ставив… Путін, який представився студентом із Санкт-Петербурга. Тоді ж і сам диктатор заявив, що бути схожим на нього та говорити його голосом може "лише одна людина" – він сам.

"Смерть Путіна": що відомо про вкид