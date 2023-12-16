Тема двійників президента Росії розійшлася доволі широко, тому її вирішили обіграти. Адже, якщо цю тему продовжувати ігнорувати – означає виглядати неадекватним. Про це 24 Каналу заявив російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов, зауваживши, що фраза Путіна "потенційно хороша".

До теми Несправжній Путін: хто в Росії причетний до створення його двійників

"Фраза сильної людини", але вийшло дуже "зім'ято". Адже до цієї фрази треба правильна підводка й треба правильний вихід. А у них вийшло так, що вони придумали, а до ладу пояснити Путіну, що від нього треба – не змогли", – наголосив політолог.

А пояснювати диктатору – дуже делікатне питання. Адже він себе вважає "великим". Мовляв, і рейтинги понад 70 – 80%, і народ його "любить". Тому, той, хто ризикне це зробити, може натрапити на неприємності.

Путін, на думку російського опозиціонера, ймовірно, мав би відповісти щось на кшталт, що "в політиці двійників використовують, але він нікому не дозволить виступати від його імені та його голосом".

А він просто підводку прибрав, кінцівку прибрав. Вийшла одна фраза – неадекватна. Видно, що ніхто не засміявся, усі сиділи в здивуванні. А там камери показали реакцію людей. Тобто, вони, схоже, очікували вибух сміху, усмішки,

– наголосив Галлямов.

Проблема через двійника

Аббас Галлямов зазначив, що він не вірить у теорію двійників. На його думку, двійник для Владіміра Путіна небезпечний. Адже, по суті – це альтернативний центр керування Росією. Якщо є двійник, який говорить таким же голосом як він, тоді значно легше зробити змову.

Так, умовно, якщо справжній президент країни-агресорки поїде на Валдай, то та людина, яка контролює двійника, може долучитися до змови. І, наприклад, тоді двійник Путіна може заявити по телебаченню, що він "втомився та залишає владу".

"І все. Передаю повноваження прем'єр-міністру Мішустіну". Бігай потім доводь, що ти – справжній президент, а то був – несправжній. Така колосальна проблема може виникнути. Путін же нікому не довіряє. Навіщо йому конструювати альтернативний центр керування країною?" – сказав політолог.

Двійники Путіна: що відомо