Путин снова всех переиграл

Парадокс: Россия постоянно генерирует новости о супербиологическом оружии, которое в Германии готовились сделать на базе украинских секретных биолабораторий на деньги Сороса под руководством сына Байдена, которое будет направлено против исключительно славянского этноса.

И постоянно гонит умирать в Украине тысячи боевых бурят и ТикТок-воинов Кадырова, которые ничего общего с этим славянским этносом не имеют.

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Зачем вообще против России антиславянское оружие, если там славян уже почти не осталось?

Этим оружием даже их министра обороны не тронешь и вылет боевых голубей привел бы только к излишним расходам на их подготовку. Но в Восточной Европе суммарно славян уже гораздо больше, чем в той России.

А может, это и есть хитрый план Путина? Он знает о супер технологическом генетически-славянском оружии, которое разработали в Украине и потому сидит в бункере, чтобы на него случайно не насрел боевой голубь. И потому он окружил себя в борьбе за русский мер тувинскими шаманами и кадыровскими муртадами? Чтобы им было не страшно?

И посылает в Украину бурят, которых, во-первых, никто не считает, а во-вторых, у них точно не похожа генетика с украинцами и разработанная на украинцах биологически генетическое нанооружие бы здесь не подействовало. Вот снова Путин всех переиграл. Не просто так он принимает ванны из экстрактов рогов оленей. Наверное, это шаманское технологическое антиоружие.

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"Гениальная" стратегия Кремля

Самое забавное было бы, если бы ему действительно в одной из его папочек об этом рассказывали и он в это поверил. Ведь в папочках не будет выводов ученых, которые каждый раз говорят, что такое оружие тупо невозможно и это проявление чьего-то больного воображения. Да уж даже Наталья Поклонская, не самая умная в мире женщина, сомневается в пропаганде своих товарищей по аннексии Крыма. Но папочки все кладут и кладут, и вот говорят, что уничтожили в Киеве 5 биолабораторий.

Интересно, может они расфигачили "Ретровиль", потому что там был центр вакцинации? И таким образом они боролись с сверхсекретными чипами, заработанными еще и Биллом Гейтсом для контроля над славянским этносом?

Наверное, Билл Гейтс хотел, чтобы все славяне подошли к краю земли и спрыгнули. Потому эти проклятые американцы и рассказывают всем, что земля круглая.



Путин принимает ванны из экстрактов рогов оленей / Фото Getty Images

Кстати, это умнейшая стратегия. Пугать всех россиян биологическим и ядерным оружием, и гнать при этом своих солдат в радиоактивный Рыжий лес. Если эти ушлепки вернутся домой и будут там светиться, то это будет использоваться российской пропагандой как доказательство того, что в Украине было ядерное оружие? Снова Путин всех переиграл.

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