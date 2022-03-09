Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он пояснил, что обращать внимание следует на так называемую вертикаль, которую построил российский диктатор – если будет трещина между Шойгой, Герасимовым и Путиным – в Кремле будет паника.

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Пока речь идет только о панике вокруг Путина, но она его не касается, он не обращает внимания на нее. Все, кто паникует, не могут добраться до диктатора, отметил Жданов.

У россиян здесь нет резервов. Но сейчас я вижу, что Путин собирает все, что у него осталось, все, что боеспособно в вооруженных силах России,

– сказал военный эксперт.

Мобилизация на России не дает результатов, – Жданов

Согласно информации Олега Жданова, Россия даже начала выводить миротворцев из Нагорного Карабаха. Вероятно, для переброски в Украину речь идет о 2000 десантниках. В то же время Кремль будет оказывать давление на Лукашенко, чтобы тот вмешался в эту войну.

"Мобилизация, особенно скрытая, не дает того результата, который они ожидали. Сарафанное радио распространяется скорее, чем интернет. В том смысле, что настроения общества меняются на антивоенные", – сказал эксперт.

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По мнению Жданова, Россия теперь будет пытаться собрать какой-то резерв для того, чтобы дать последнее сражение или попытаться хоть как-то выровнять ситуацию.

"Наша задача – переждать, выдержать волну, которую они могут подготовить. Тогда, я думаю, мы будем принимать решение по контрнаступательным действиям", – заявил Олег Жданов.

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