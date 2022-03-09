Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що звертати увагу варто на так звану вертикаль, яку побудував російський диктатор – якщо буде тріщина між Шойгу, Герасимовим і Путіним – у Кремлі буде паніка.

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Наразі мовиться лише про паніку навколо Путіна, але вона його не стосується, він не звертає увагу на неї. Всі, хто панікує, не можуть дістатися до диктатора, зазначив Жданов.

У росіян тут нема резервів. Але наразі я бачу, що Путін збирає все, що у нього залишилося, все що є боєздатне у збройних силах Росії,

– сказав військовий експерт.

Мобілізація на Росії не дає результатів, – Жданов

Згідно з інформацією Олега Жданова, Росія навіть почала виводити миротворців з Нагірного Карабаху. Ймовірно, для перекидування в Україну, мовиться про 2000 десантників. Водночас Кремль тиснутиме на Лукашенка, щоб той втрутився в цю війну.

"Мобілізація, особливо прихована, не дає того результату, який вони очікували. Сарафанне радіо розповсюджується скоріше, ніж інтернет. В тому сенсі, що настрої суспільства змінюються на антивоєнні", – сказав експерт.

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На думку Жданова, Росія тепер буде намагатися зібрати якийсь резерв для того, щоб дати останній бій або спробувати хоч якось вирівняти ситуацію.

"Наше завдання – перечекати, витримати хвилю, яку вони можуть підготувати. Тоді, я думаю, ми будемо ухвалювати рішення щодо контрнаступальних дій", – заявив Олег Жданов.

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