Совет федерации разрешил Путину использовать войска за границей

Глава Кремля Владимир Путин хочет применять войска за границей. Соответствующее представление одобрил Совет федерации.

Вероятно, глава Кремля хочет официально "утвердить" ввод войск в псевдореспублики, которые он признал 21 февраля. Просьбу Путина уже внесли в повестку дня заседания Совета федерации.

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Обращение утвердили

Заседание Совета Федерации состоялось уже вечером 22 февраля. Председатель Совета Валентина Матвиенко сразу заявила, что обращение Путина включили в повестку дня этого заседания.

Кроме того, профильный комитет одобрил обращение Путина и таки рекомендует применять российские вооруженные силы за границей. После, 153 присутствующих единогласно поддержали обращение.

Сама Матвиенко цинично заявила, что российские войска будут использовать как "миротворческие силы".

Сразу после признания квазиреспублик Путин отдал приказ ввести российские войска на временную оккупированную территорию Украины. Поддержка Совета федерации – фактически является формальным шагом.

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