Путин собственноручно уничтожил многовековую кремлевскую пятую колонну в Украине

Дай Бог нам конечно выстоять, но по итогам всего мы станем как Израиль. Где борьба за собственное государство – вопрос жизни и смерти, а не политики.

У нас исчезнет понятие "проукраинских" и "пророссийских" публичных деятелей. Путин своими руками уничтожил многовековую кремлевскую пятую колонну в Украине.

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Пятая колонна в Украине уничтожена

Для нее здесь теперь выжжено поле. От Харькова до Ужгорода каждому уже ясно, что Россия – зло из зол.

Города, которые сами себя считали неисправимо ватными, отчаянно дерутся за Украину как семижильные.

Путин собственноручно уничтожил пятую колонну в Украине / Фото Getty Images

Актуально Линия между добром и злом еще никогда не была яснее

Цена государственности впервые в истории очевидна каждому украинцу. Главное – выстоять.

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