Путин сообщил о готовности продолжить транзит газа через Украину, но с условиями

Россия готова продолжить транзит газа через территорию Украины после 2024 года. Однако у государства-агрессора для этого есть несколько условий.

Соответствующее заявление о транзите газа через Украину Владимир Путин сделал на совместной с немецким канцлером Олафом Шольцем пресс-конференции.

Путин о транзите газа через Украину

Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда закончится действующий контракт на транзит через эту страну,

– отметил глава Кремля.

Путин добавил, что есть условия:

если на это будет спрос со стороны европейских импортеров,

это будет рентабельно,

газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии.

Напомним, в октябре 2021 года российский лидер заявлял, что транзит газа через Украину в Европу могут прекратить. Мол, украинская ГТС вроде бы может "просто лопнуть" в случае увеличения давления.

Транзит российского газа через Украину: что известно

В 2021 году транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему составил 41,6 миллиарда кубометров. По сравнению с показателями 2020 года, транзит уменьшился на 25%.

В январе 2022 года глава украинской ГТС Сергей Макогон сообщил, что объем транзита российского газа через Украину с начала года составил 52,4 миллиона кубометров. Это минимальный показатель за последние 4 года.

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