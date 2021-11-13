Сами с усами: Путин – соучастник миграционного кризиса

Когда белорусские спецслужбы организовали операцию с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, могло показаться, что это предел мерзостей, на которые способен Александр Лукашенко. Политических оппонентов он уже уничтожал, парламент разгонял, людей в тюрьмы сажал - только украсть самолет ему и оставалось. Но теперь ясно, что это было только начало.

Когда у белорусского правителя отпала всякая возможность маневра между Кремлем и цивилизованным миром, он получил шанс подняться до путинских высот – или, если быть точным, опуститься на самое дно путинского падения. Потому что ведь это же Путин всячески поощрял расправы над мирными жителями Сирии, поддерживал дамасского мясника Башара Асада – чтобы спровоцировать крупнейший миграционный кризис в Европе.

Читайте также Это новое оружие Путина – нелегальные мигранты, – Арестович заявил о планах Кремля по Украине

И разве трудно заметить, что Путин оказался бенефициаром этого кризиса? Что позиции традиционных европейских политических сил были подорваны? Что вместо этого усилилась роль тех, кому Кремль платит деньги, тех, кто поддерживает Путина? Что популистские политические силы почти во всех европейских странах не просто прошли в парламенты, но стали неотъемлемой частью местных элит, без поддержки некоторых из них уже и правительства не сформируешь. И что именно после этого кризиса обозначились самые настоящие цивилизационные трещины по всему Евросоюзу – трещины между "старой" Европой и новой. Так что миграционный кризис, ставший одним из самых больших испытаний последних десятилетий для цивилизованного мира, для Путина стал одной из самых больших побед.

И сейчас Лукашенко идет ровно тем же самым путем. Да, конечно, у него нет Сирии, нет возможностей разбомбить Алеппо, он в буквальном смысле слова собирает обездоленных людей отовсюду, где только возможно, этот старый наперсточник! Но толпы мигрантов у границ Польши, Литвы и Латвии, пусть даже не такие многочисленные, как во время сирийского кризиса, уже провоцируют конфликты, уже создают напряженность, уже обостряют ситуацию. А ведь это только начало кризиса. Вот сейчас уже начинаются разговоры о том, что мигрантов, которые могут прорваться в Польшу, следует разместить в Украине.

Даже не хочу представлять, к каким последствиям может привести эта дискуссия, если она перейдет в практическую плоскость: украинским властям придется либо отказывать Евросоюзу и демонстрировать неготовность к европейской солидарности, либо вступать в конфликт с собственным обществом, явно не настроенным в пользу приема мигрантов. А сколько еще у Лукашенко и Путина таких "многоходовочек"!

Да, именно у Лукашенко и Путина! Сейчас много дискутируют о том, кто же на самом деле подлинный автор всего этого кошмара – белорусский диктатор или его российский покровитель? Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прямо указывает на Путина. Другие политики говорят, что прямых доказательств путинской причастности нет. И я, кстати, тоже считаю, что Лукашенко способен и организовывать преступления, и терроризировать Европу – ему в этом покровителей и учителей не нужно, он и сам с усами.

Важно Путин создает в Беларуси ОРДЛО для Европы

Другое дело, что если бы Путин не спасал Лукашенко от собственного народа, если бы он не был заинтересован в существовании террористического гнойника в центре Европы, а именно в такой гнойник Лукашенко превратил Беларусь, – то никакого миграционного кризиса не было бы отродясь. Другое дело, что Путин явно хочет воспользоваться результатами активности Лукашенко, перенаправить кризис в сторону Украины, которую он явно решил дестабилизировать этой зимой. Важно вовсе не то, организовал Путин новый миграционный кризис в Европе или нет. Важно то, что он – соучастник этого кризиса и явный покровитель его организатора. Любой суд постановил бы признать виновными обоих.