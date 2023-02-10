История с Пригожиным – первое за 20 лет аппаратное поражение Путина, – Пионтковский
Новое масштабное российское наступление уже началось, а его главной целью будет захват Донбасса. Пока что россияне не могут оккупировать даже Бахмут, но это может быть единственным достижением России в ее наступлении.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Украина предполагает возможный выход из Бахмута, но пока считает целесообразным "перемалывать" российскую армию в значительных масштабах.
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В бункере мог произойти переворот
Российский публицист убежден, что смена бывшего начальника генерального штаба России и приближенного к Евгению Пригожину – Сергею Суровикину на Валерия Герасимова вызвана недоверием к Пригожину.
Российский оппозиционер убежден, что в бункере Путина произошел переворот: смотрите видео
Пионтковский уверен, что в ночь с 10 на 11 января 2023 года в бункере у Владимира Путина произошел "мини военный переворот", в котором Сергей Шойгу и Валерий Герасимов заставили Путина убрать Суровикина и вернуть Герасимова в руководство российской армии.
Суровикина убрали, Пригожина, мы сейчас видим, уничтожают, я думаю генералы никогда не забудут, как он с ними поступал полгода. В конце концов его уже пристрелят,
– сказал публицист.
Из-за того, что генералам удалось убедить Путина и доказать ему свою правоту, они почувствовали вкус победы в том, что смогли "продавить" Путина.
Это первое за 23 года власти Путина его аппаратное поражение и теперь уже, продавив Путина в одном вопросе, их отношения стали другими. Генералы уже почувствовали вкус страха Путина. Они еще не готовы идти на какие-то решительные шаги, но у них уже есть опыт несогласия с Путиным в определенных вопросах", – сказал политик.
Конфликт Пригожина и минобороны России усугубляется
- Министр обороны России Сергей Шойгу приписывает своему ведомству несуществующие победы, "завоевания" ЧВК "Вагнер" игнорирует. Да, еще 25 января ВСУ отошли от Соледара, а Шойгу назвал это "достижением" вооруженных сил России.
- При этом ЧВК "Вагнер" захватил ряд населенных пунктов вокруг Бахмута, а российская армия играла там символическую роль в подкреплении. Все "победы" Шойгу приписал себе.
- Пригожин упустил возможность вербовать зэков. Теперь этим занимается миноборона России. Михаил Подоляк считает, что Пригожин теряет контроль над всем, а его история закончится кроваво.