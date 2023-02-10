История с Пригожиным – первое за 20 лет аппаратное поражение Путина, – Пионтковский

Новое масштабное российское наступление уже началось, а его главной целью будет захват Донбасса. Пока что россияне не могут оккупировать даже Бахмут, но это может быть единственным достижением России в ее наступлении.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Украина предполагает возможный выход из Бахмута, но пока считает целесообразным "перемалывать" российскую армию в значительных масштабах.

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В бункере мог произойти переворот

Российский публицист убежден, что смена бывшего начальника генерального штаба России и приближенного к Евгению Пригожину – Сергею Суровикину на Валерия Герасимова вызвана недоверием к Пригожину.

Российский оппозиционер убежден, что в бункере Путина произошел переворот: смотрите видео

Пионтковский уверен, что в ночь с 10 на 11 января 2023 года в бункере у Владимира Путина произошел "мини военный переворот", в котором Сергей Шойгу и Валерий Герасимов заставили Путина убрать Суровикина и вернуть Герасимова в руководство российской армии.

Суровикина убрали, Пригожина, мы сейчас видим, уничтожают, я думаю генералы никогда не забудут, как он с ними поступал полгода. В конце концов его уже пристрелят,

– сказал публицист.

Из-за того, что генералам удалось убедить Путина и доказать ему свою правоту, они почувствовали вкус победы в том, что смогли "продавить" Путина.

Это первое за 23 года власти Путина его аппаратное поражение и теперь уже, продавив Путина в одном вопросе, их отношения стали другими. Генералы уже почувствовали вкус страха Путина. Они еще не готовы идти на какие-то решительные шаги, но у них уже есть опыт несогласия с Путиным в определенных вопросах", – сказал политик.

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