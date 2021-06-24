Байки Путина: как глава Кремля солгал в статье об Украине, НАТО и "Великой отечественной войне"

"Антиконституционный вооруженный переворот в Украине", "США организовали переворот", "раскол в самой Украине". Это цитаты из статьи Владимира Путина о так называемой "Великой отечественной войне" и, собственно, ее краткий пересказ.

Пропагандисты – в экстазе, а писатели-фантасты закрывают лицо рукой из-за сухости написания текста. Путин 7 лет говорит одно и тоже, но в это по прежнему никто не верит.

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Давайте проведем полный анализ статьи Путина, посвященной вроде как 80-й годовщине начала так называемой "Великой отечественной войны" и попытаемся понять, почему речь в ней идет об Украине и НАТО. А так же разберемся – почему Путин врет в каждой строчке этой писанины.

Первая цитата

"22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, нацисты, покорив практически всю Европу, напали на СССР. " Так звучит первое предложение Путина в его статье.

Первое же предложение – и сразу вранье! Почему-то Путин умалкивает о роли России в захвате Европы или же невольно называет и её нацисткой.

Это предложение должно звучать иначе: в августе 1939 года нацистская Германия и Советский Союз подписали пакт Молотова-Риббентропа для того, чтобы переделить сферы влияния в Европе.

После этого, 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война при абсолютной инициативе России. Советский Союз вместе с Гитлером начинал эту войну.

И только в 1941 году Гитлер напал на СССР. Но осмелилась бы нацистская Германия напасть на Польшу в 1939 году без сговора со Сталиным?

Первое предложение Путина говорит нам о том, что руководитель Кремля по прежнему пытается отбелить так называемого "Сталина-победителя" от Сталина, который уничтожил миллионы людей. Так называемую "Россию-победителя" от России, которая уничтожила миллионы людей.

Вторая цитата

"Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир".

Антигитлеровская коалиция, а в ней было 53 страны, Европу и мир спасла не столько благодаря России, сколько вопреки ей. Иначе, почему до сих пор, так называемая, "страна-победитель" скрывает почти все свои архивы времен Второй мировой войны.



Путин наврал в статье / Фото "РИА новости"

Вермахта давно не существует, то есть документы скрывают от народа, который победил в этой войне? А ведь в той же Германии нет ни одного засекреченого документа о Второй мировой войне.

Отношение России к порабощению Европы и мира можно понять только лишь по слогану "Можем повторить". То есть, фактически, те, кто так говорят – хотят продолжать войну. Что повторить? Миллионы смертей? Сталинские концлагеря? Репрессии и посадки?

И дальше Путин обманул всяческие ожидания читателя. На втором абзаце статья о Второй мировой войне – закончилась. Дальше пошла речь об взаимоотношениях России с Западом, Януковиче, Украине и "Северном потоке-2".

Третья цитата

"Именно движение блока на Восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе".

Вот только вопрос расширения НАТО, по словам экспрезидента СССР, не был темой обсуждения. Михаил Горбачев сам лично опровергал миф о том, что ему во время переговоров об объединении Германии было обещан отказ от расширения НАТО на восток.

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На прямой вопрос: стоит ли считать мифом утверждения о том, что он был обманут западными партнерами по переговорам, Михаил Горбачев ответил, цитирую: "Да, на самом деле это миф. К нему приложила руку пресса".

Четвертая цитата

"Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года".

Конечно, Украина ощущает ультиматум России уже 7 год. Этими же словами Путин оправдывает свою агрессию на территории Украины.

Он пишет, что рассматривает бывшие страны СССР не как субьект, а как сферу влияния России. Что Кремль решает, у кого есть право независимой внешней политики, а кого его нету. И чтобы Запад смирился с контролем Кремля над "его" частью Европы, куда по мнению Путина входит Украина и Беларусь.

Пятая цитата

"Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес".

Путин пытается договориться с Европой в обход США. Но он опоздал, ведь сейчас Европа со Штатами за его спиной решают, как противостоять безумству руководителя Кремля и его агрессии.



Путин пытается договориться с Европой в обход США, – Скорина / Фото ТАСС

Писал Путин и про так называемый "выход Крыма" из состава Украины, но тут и так все становится ясно, когда украинская сборная выходит на европейские соревнование в форме с картой украинского полуострова.

Шестая цитата

"Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок".

Интересно, как Путин пишет о том, как стоит простить былые обиды. Пишет, а давайте, Европа, забудет все убийства, террористические акты, агрессию, отравления людей химическим оружием, шпионаж, взрывы на складах, диверсии, провокации, анексию и окупацию европейских земель, кибератаки.

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И начнем, мол, все вместе строить Европу без "груза прошлых недоразумений". Интересно, Путин и трагедию МН-17 тоже считает недоразумением?