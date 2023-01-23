Звезда Пригожина начинает угасать: в ISW считают, что Путин использовал вагнеровцев в Украине

Российский диктатор Владимир Путин использовал главу ПИК Вагнера Евгения Пригожина. После неудачных попыток захватить Бахмут президент России отчаялся в нем.

Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны. Аналитики предполагают, что Пригожин стал терять авторитет в глазах президента Путина.

Читайте также После обещания США приравнять вагнеровцев к террористам: Пригожин написал письмо в Белый дом

Пригожин потерял авторитет у Путина

Военные эксперты подчеркнули, что "звезда финансиста группы Вагнера Евгения Пригожина начала заходить" после нескольких месяцев видимого подъема после того, как он не смог выполнить обещания захватить Бахмут своими силами.

В отчете говорится о том, что Путин обратился к Пригожину и его союзнику, генералу армии Суровикину с просьбой продолжить усилия, направленные на то, чтобы сломать волю Украины и ее западных сторонников продолжать войну после того, как российские вооруженные силы достигли кульминации и потерпели катастрофы.

В то время как министерство обороны и Генеральный штаб России во главе с Сергеем Шойгу и генералом армии Валерием Герасимовым соответственно сосредоточили свое внимание на мобилизации российских резервистов и призывников и создании условий для повышения эффективности действий регулярных российских вооруженных сил, но они не имели большой надежды достичь чего-то решающей осенью и начале зимы 2022 года.

Пригожин провалил поставленные перед ним задачи

Аналитики предполагают, что Путин, по всей видимости, решил дать Пригожину и Суровикину шанс показать, что они могут сделать с мобилизованными заключенными, с одной стороны, и жестокой воздушной кампанией, направленной на украинскую гражданскую инфраструктуру, с другой.

Однако обе эти попытки провалились, утверждают в ISW.

В период своего "подъема" Пригожин решил, что его звезда действительно взошла, и что он может бросить вызов Герасимову и даже Шойгу за первенство в российских военных делах. Но, похоже, эти надежды были напрасными.

В ISW предполагают, что отказался от поддержки Пригожина и снова положился на Герасимова и Шойгу. По мнению экспертов, такое решение Путина маргинализирует НДП Вагнера.

"Списана" сила Путина

Российский диктатор пытается восстановить репутацию минобороны, подорванную рядом неудач в 2022 году.

Пригожин, вероятно, думал, что его усилия в Украине продолжат оказывать ему военную и политическую власть в России.

В отчете ISW также говорится, что интенсификация боев за Бахмут в декабре и ее дальнейшая кульминация также могут свидетельствовать о том, что Пригожин пытался и не смог затмить российское минобороны до начала 2023 года.

Падение авторитета и влияния Пригожина, вероятно, отражает реальные ограничения его фактической власти, отмечают аналитики.

В разведке ISW отмечают, что Пригожин вряд ли навсегда покинет Путин.

Он может подняться, если Герасимов и его круг снова подведут Путина. Пригожин, очевидно, является "списанной" силой в кремлевском окружении,

– добавляют аналитики.