Президент России Владимир Путин провел журналистов по коридорам Кремля. Там он показывал кабинеты, в которых работает, и даже в которых спит. Журналисты же обратили внимание на несколько необычных деталей.

Российский провластный пропагандистский канал "Россия 1" показал апартаменты в Кремле, где работает и отдыхает руководитель Российской Федерации Владимир Путин, пишет 24 канал.

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Журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в своем телеграмм-канале обратил внимание на две интересные детали, которые можно заметить в видео с Путиным.

Первая – это то, что в одном из кабинетов, где Путин, как он говорит, ночует, есть диван, над которым расположена большая в человеческий рост икона с изображением Иисуса Христа. А на диване лежит покрывало – с черно-белым портретом самого же Путина.



Путин спит на диване под иконой Христа и накрывается собственным портретом / Скриншот

Владимир Путин пожаловался, что работает до часу – двух ночи, а потому вынужден спать прямо на рабочем месте. Причем на уточнение "а как часто" Путин ответил "всегда".

Путин - о своем кабинете в Кремле: Здесь я в основном с документами работаю. Заканчиваю достаточно поздно - в полвторого, в два ночи.

- Часто здесь ночуете?

Путин: Всегда. pic.twitter.com/7Di2vCf7mL - Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) June 21, 2020

Впоследствии Смирнов обратил внимание на вторую деталь: вся эта обстановка в кабинете Путина неизменна уже много лет. Даже покрывало с портретом лежит точно на том же месте, что и, например, в 2017 году.

В изданном три года назад фильме Оливера Стоуна постер лежал на том же месте, как и портрет отца и образ на стене,

– написал журналист.

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