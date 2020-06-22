Путин спит под иконой с Христом и покрывалом с собственным портретом: фото из Кремля
Президент России Владимир Путин провел журналистов по коридорам Кремля. Там он показывал кабинеты, в которых работает, и даже в которых спит. Журналисты же обратили внимание на несколько необычных деталей.
Российский провластный пропагандистский канал "Россия 1" показал апартаменты в Кремле, где работает и отдыхает руководитель Российской Федерации Владимир Путин, пишет 24 канал.
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Журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в своем телеграмм-канале обратил внимание на две интересные детали, которые можно заметить в видео с Путиным.
Первая – это то, что в одном из кабинетов, где Путин, как он говорит, ночует, есть диван, над которым расположена большая в человеческий рост икона с изображением Иисуса Христа. А на диване лежит покрывало – с черно-белым портретом самого же Путина.
Путин спит на диване под иконой Христа и накрывается собственным портретом / Скриншот
Владимир Путин пожаловался, что работает до часу – двух ночи, а потому вынужден спать прямо на рабочем месте. Причем на уточнение "а как часто" Путин ответил "всегда".
Впоследствии Смирнов обратил внимание на вторую деталь: вся эта обстановка в кабинете Путина неизменна уже много лет. Даже покрывало с портретом лежит точно на том же месте, что и, например, в 2017 году.
В изданном три года назад фильме Оливера Стоуна постер лежал на том же месте, как и портрет отца и образ на стене,
– написал журналист.
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А Путин точно здесь работает? Потому как за три года ничего в кабинете и не изменилось / Скриншот