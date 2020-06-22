Президент Росії Володимир Путін провів журналістів коридорами Кремля. Там він показував кабінети, у яких працює, і навіть у яких спить. Журналісти ж звернули увагу на кілька незвичних деталей.

Російський провладний пропагандистський канал "Россия 1" показав апартаменти у Кремлі, де працює і відпочиває керівник Російської Федерації Володимир Путін, пише 24 канал.

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Журналіст "Комсомольської правди" Дмитро Смирнов у своєму телеграм-каналі звернув увагу на дві цікаві деталі, які можна помітити у відео з Путіним.

Перша – це те, що в одному з кабінетів, де Путін, як він каже, ночує, є диван, над яким розташована велика у людський зріст ікона із зображенням Ісуса Христа. А на дивані лежить покривало – із чорно-білим портретом самого ж Путіна.



Путін спить на дивані під іконою Христа і накривається власним портретом / Скриншот

Володимир Путін поскаржився, що працює до першої – другої години ночі, а тому змушений спати просто на робочому місці. Причому на уточнення "а як часто" Путін відповів "завжди".

Путин - о своем кабинете в Кремле: Здесь я в основном с документами работаю. Заканчиваю достаточно поздно - в полвторого, в два ночи.

- Часто здесь ночуете?

Путин: Всегда. pic.twitter.com/7Di2vCf7mL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 21, 2020

Згодом Смирнов звернув увагу на другу деталь: вся ця обстава у кабінеті Путіна незмінна вже багато років. Навіть покривало з портретом лежить точнісінько на тому ж місці, що й, наприклад, у 2017 році.

У виданому три роки тому фільмі Олівера Стоуна постер лежав на тому ж самому місці, як і портрет батька і образ на стіні,

– написав журналіст.

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А Путін точно тут працює? Бо за три роки наче нічого у кабінеті й не змінилося / Скриншот