Путин ставит крест на русском языке в Украине, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что, развязав полномасштабную войну, Путин ставит крест на русском языке в Украине. Многие отказываются на нём разговаривать.
Президент отметил, что люди спокойно жили с этим, но 24 февраля все изменилось. Об этом глава государства сообщил 13 мая в интервью итальянскому каналу Rai 1.
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Он (Путин – 24 канал) своими шагами отворачивает от русского языка, культуры и истории,
– сказал Владимир Зеленский.
"Обслуживать не хотят в магазинах человека, потому что он из России. Вот что он делает. Сохранить лицо не получится", – продолжил украинский лидер.
Россия использует язык как инструмент войны
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень указал, если посмотреть, с одной стороны, на программные статьи о так называемой "денацификации", а с другой – о геноциде украинского народа, то это дополнительное подтверждение того, что идет борьба против украинского языка.
Россия использует язык как инструмент в войне,
– подчеркнул омбудсмен.
Он проинформировал, что уже активно собирают материалы, связанные с лингвоцидом, то есть дискриминацией граждан Украины по языковому признаку. В первую очередь такие преступления касаются:
- соискателей образования;
- педагогических работников;
- сферы культуры;
- сферы общей информации и т.п.
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Звезды переходят на украинский язык
- Сергей Ребров рассказал, что после полномасштабного вторжения России начал разговаривать на украинском языке. Спортсмен объяснил, что ему противно говорить на языке оккупанта и призвал других переходить на украинский язык.
- Шоумен Андрей Бедняков отметил, что военные события и многие другие факторы повлияли на то, чтобы полностью перейти в быту на украинский язык.
- О переходе на украинский недавно рассказывал Владимир Дантес. На фоне российской агрессии он тоже прекратил говорить на языке врага и призывает к этому всех своих поклонников.
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