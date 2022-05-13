Путин ставит крест на русском языке в Украине, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что, развязав полномасштабную войну, Путин ставит крест на русском языке в Украине. Многие отказываются на нём разговаривать.

Президент отметил, что люди спокойно жили с этим, но 24 февраля все изменилось. Об этом глава государства сообщил 13 мая в интервью итальянскому каналу Rai 1.

Читайте также Зеленский готов говорить с Путиным, но действия России в Украине ежедневно усложняют переговоры

Он (Путин – 24 канал) своими шагами отворачивает от русского языка, культуры и истории,

– сказал Владимир Зеленский.

"Обслуживать не хотят в магазинах человека, потому что он из России. Вот что он делает. Сохранить лицо не получится", – продолжил украинский лидер.

Россия использует язык как инструмент войны

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень указал, если посмотреть, с одной стороны, на программные статьи о так называемой "денацификации", а с другой – о геноциде украинского народа, то это дополнительное подтверждение того, что идет борьба против украинского языка.

Россия использует язык как инструмент в войне,

– подчеркнул омбудсмен.

Он проинформировал, что уже активно собирают материалы, связанные с лингвоцидом, то есть дискриминацией граждан Украины по языковому признаку. В первую очередь такие преступления касаются:

соискателей образования;

педагогических работников;

сферы культуры;

сферы общей информации и т.п.

К теме Около трети русскоязычного населения собирается перейти на украинский

Звезды переходят на украинский язык

Сергей Ребров рассказал, что после полномасштабного вторжения России начал разговаривать на украинском языке. Спортсмен объяснил, что ему противно говорить на языке оккупанта и призвал других переходить на украинский язык.

Шоумен Андрей Бедняков отметил, что военные события и многие другие факторы повлияли на то, чтобы полностью перейти в быту на украинский язык.

О переходе на украинский недавно рассказывал Владимир Дантес. На фоне российской агрессии он тоже прекратил говорить на языке врага и призывает к этому всех своих поклонников.

Новые безумные потери России на 13 мая: смотрите видео