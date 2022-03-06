Путин стягивает системы ПВО в Белгород и Таганрог

Россия стягивает системы противовоздушной обороны в Белгород и Таганрог. Технику заметили ночью на дорогах в эти города.

Пользователи сети обнародовали видео в тик токе. На кадрах действительно видны колонны техники оккупантов.

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Потери врага – колоссальные

По состоянию на 4 марта украинские защитники уничтожили более 10 тысяч российских оккупантов. Обезвредили по меньшей мере одного генерала. Однако Россия свои потери старательно скрывает. Агрессор даже приказал хоронить солдат в братских могилах, чтобы их тела не забрали родственники.

Кроме того, оккупант понес потери и в других ресурсах. Это касается запасов еды и горючего.

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