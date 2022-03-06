Користувачі мережі оприлюднили відео у тік тоці. На кадрах дійсно видно колони техніки окупантів.

Читайте також Польща може надати Україні літаки радянських часів в обмін на американські винищувачі, – ЗМІ

Втрати ворога – колосальні

Станом на 4 березня українські захисники знищили вже понад 10 тисяч російських окупантів. Знешкодили також щонайменше одного генерала. Однак Росія свої втрати старанно приховує. Агресор навіть наказав ховати солдатів у братських могилах, аби їх тіла не забрали родичі.

Крім того, окупант зазнав втрат і в інших ресурсах. Це стосується запасів їжі та пального.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!