Такое мнение российский публицист Андрей Пионтковский озвучил в эфире 24 канала. По его словам, Путин понимает, что уступает НАТО в военно-конвенционном отношении, но у него есть ядерное оружие.
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Он (Путин – 24 канал) страшнее Гитлера, у Гитлера не было ядерной бомбы,
– сказал Пионтковский.
В то же время публицист отмечает, что ядерное оружие России – это не только проблема Украины, но и всего мира.
"Почему Путин себя так нагло ведет? Он уверен, что повышая все время ставки, он окажется на том уровне, где Запад отступит. Путин не любит признавать, что его кто-то превосходит", – добавил он.
Война между Украиной и Россией: последние новости
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Эфир с Андреем Пионтковским на 24 канале: смотрите видео