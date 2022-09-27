Двери закрываются: кремль собирается закрыть границы и строит концлагеря для россиян

Российское военно-политическое руководство вполне реально рассматривает вариант применения карательных мер против собственного народа в промышленных масштабах. Чтобы окончательно лишить своих граждан желания хоть как-то протестовать, путин собирается без суда и следствия сажать сотни тысяч людей.

Кроме того, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в глубинке в Сибири заключенные в режиме 24/7 строят новые пенитенциарные заведения. Ведь российский режим решил, что на любую акцию "протеста" власти должны реагировать максимально жестким способом.

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Судя по всему, у путина решили доказать, что фраза "всех не посадят" не соответствует действительности. Так что россия по-настоящему возвращается ко временам "большого террора".

Кремль хочет посадить в тюрьму до двух миллионов россиян

После решения об объявлении в стране-агрессоре мобилизации у путина поняли, что хотя большинство населения не способно к акциям протеста, но недовольство действиями власти может нести для нее определенную опасность.

Бороться с возможными проявлениями протестных настроений в кремле решили заранее. Мол, чем раньше "закрутишь гайки", тем покорнее будет население в дальнейшем.

Тем более что с 26 сентября в россии приняли политическое решение свести к минимуму возможность выезда мужского населения за границу.

Именно поэтому, а также понимание того, что социальное напряжение в россии будет расти по экспоненту, представители высшего военно-политического командования решили вернуться к практике использования концентрационных лагерей – за 2023 год режим может бросить за решетку два миллиона человек.

С таким потоком задержанных существующая российская система наказаний справиться не сможет, поэтому в лесах Сибири началось строительство концлагерей.

Фактически бункерный диктатор решил без суда и следствия сажать вообще каждого, кто хоть чем-нибудь не понравится силовикам. Уже в ближайшее время в россии будут массово отправлять в лагеря десятки тысяч человек. И тех, кто действительно не любит террористический режим, и тех, кто всегда поддерживал путина и его приспешников, но просто оказался не в том месте не в то время.

Лишение свободы на 3-5-10 лет для россиян станет чем-то вполне привычным, как и массовые задержания на улицах сейчас. Впрочем, если до объявления мобилизации из-за политических преследований за решетку сажали преимущественно тех, кто называл себя либералом и оппозиционером, то уже примерно в декабре 2022 года угроза поехать в лагеря рубить лес в Тайге нависнет буквально над каждым россиянином. Ибо путин окончательно потерял связь с реальностью и будет пытаться любым способом добиться своего. Ему нужны сохранение трона и победа над Украиной, а какой ценой современный Гитлер этого добьется, ему безразлично.

В концлагеря будут отправлять тех, кто попадал в плен или вернулся с войны без конечностей

Кроме того, путин подготовил неплохой сюрприз для своих ордынцев, воевавших ради него в Украине. Каждый, кто вернется из зоны боевых действий без рук или ног, будет принудительно отправлен в лагеря. По примеру того, как поступали в СССР, чтобы "счастливое" общество не видело изуродованных войной людей.

Через лагеря будут проходить все оккупанты, которым удастся выжить на поле боя и пройти через украинский плен. Их будут бросать за решетку как предателей, которые не справились с задачей на фронте.

Сможет ли режим путина развернуть в россии работу концлагерей в запланированном масштабе, пока неизвестно. Впрочем, появление подобных учреждений возможно только в обществе, которое вообще не способно сопротивляться. Ибо россияне, судя по всему, до сих пор не поняли, что если они не покажут власти свою силу, их хладнокровно уничтожат. Либо на фронте, либо на зоне. И "вождение хороводов" никоим образом не обезопасит их от смерти или заключения. На примере Дагестана можно увидеть, что там, где власть чувствует силу своего же народа, ей приходится отступать.